Rossi: “Nos dicen que la carrera es a las cuatro y al que no le guste que se quede en casa”

Stefano Nepa tiene 16 años, es italiano y se ha estrenado este curso en el Mundial de Moto3. Corrió la primera carrera en Mugello, a principios de junio, su mejor puesto hasta la fecha es un 17º en Misano, y este viernes lio una buena en el circuito de Phillip Island. La sesión no llevaba ni 15 minutos (ocho vueltas para él) cuando el chico tuvo un problema con su moto. Se rompió el motor de su pequeña KTM y la máquina empezó a derramar aceite sobre la pista, pero él, que seguramente no advirtió la gravedad, siguió como si nada. Se paseó, así, durante unas seis curvas. Y dejó un reguero de combustible que los comisarios y personal de la organización tardaron horas en arreglar. Porque, además, se había puesto a llover en el trazado australiano, de modo que la mezcla de agua y aceite resultaba todavía más puñetera.

Las sesiones no se retomaron hasta pasadas dos horas –sin Nepa, por cierto, que fue sancionado por su imprudencia y pilotaje irresponsable a no participar tampoco del FP2–, de modo que el último libre de MotoGP terminó a las cinco de la tarde. Después de numerosas caídas y un parte médico que confirma que Cal Crutchlow, podio en Japón, uno de los más rápidos este viernes (hasta que se le acabó el gran premio) se ha destrozado el tobillo –tiene una fractura bimaleolar y también del pilón tibial, esto es a la altura tobillo derecho– después de un fuerte accidente que hace dudar a los pilotos sobre si esa era una buena hora para estar en la pista. También sobre si esa es una buena para competir, pues la carrera, este domingo, se disputará a partir de las cuatro (a las seis hora española).

La pista estuvo fría por la mañana, como pasa en la mayoría de los circuitos, pero también por la tarde. Con 16º de temperatura ambiente y un asfalto cuya temperatura osciló entre los 22 y los 34, según datos proporcionados por Michelin. El tipo de trazado, además, complica las cosas. Es uno de los circuitos, solo por detrás de Spielberg, con mayor velocidad media de todo el calendario. Un circuito de curvas rápidas y veloces, con pocas frenadas, en el que “los neumáticos se enfrían rápido, especialmente en las curvas a la derecha”, certifica Dani Pedrosa, que tuvo un accidente por la mañana, como Marc Márquez. “No he me ha gustado nada la caída, porque todavía no sabemos por qué ha pasado. Aquí cuesta adaptarse a la pista, la puesta a punto base que tenemos para otros circuitos aquí no funciona. Y cuando no tienes confianza cuesta que salgan los tiempos, porque se rueda muy rápido”, aseveraba el recién proclamado campeón del mundo. “No es fácil adaptarse a este circuito, el trabajo es mayor que en otros”, confirmaba Valentino Rossi.

KTM anunció ayer que Dani Pedrosa será piloto probador de la casa austriaca los próximos dos años

Ni siquiera se advierte si los tiempos de este viernes señalan al más rápido. El primero en la tabla es Iannone, aunque Dovizioso parece mejor preparado después de quedarse muy cerca de su compatriota con un neumático gastado. Viñales fue rapidísimo por la mañana, y a Márquez se le ve sufrir más que en otros escenarios. Si bien, lo que preocupa son los accidentes de esta primera jornada. Porque las condiciones en que se encontraba la pista serán similares a las de la carrera de este domingo. Pese a las quejas de los pilotos los últimos años. “Hemos hecho fuerza para venir a Phillip Island en el momento correcto, que es el mes de marzo, pero es imposible porque entonces se celebra el gran premio de Fórmula 1”, explica Rossi, que, sin embargo, no entiende que no se adapten los horarios para que la prueba de MotoGP sea a las 14.00, como habitualmente: “Es más fácil cambiar la hora de la carrera. Lo hemos pedido 15 veces, pero los organizadores del gran premio dicen que es mejor a las cuatro que a las dos; hemos pedido que se celebre a las tres, pero tampoco: nos dicen que la carrera es a las cuatro y al que no le guste que se quede en casa”, lamentaba el italiano. “Ya no tiene sentido regirse por los horarios de la televisión ahora que la mayoría de teles con derechos son privadas y la gente puede, en sus casas, escoger cuándo ver la carrera, tirar para atrás”, ahondaba Pedrosa, que por cierto será piloto probador de KTM los próximos dos años.

Después de un sábado que se prevé ventoso, este domingo se esperan temperaturas máximas de 14º. Y, de nuevo, nubes y claros. Los pilotos deberán cuidarse mucho de que se les enfríen los neumáticos en los primeros giros.