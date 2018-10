Jorge Lorenzo, operado en Barcelona de la muñeca

Jorge Lorenzo fue intervenido quirúrgicamente este martes de una ruptura de la vertiente dorsal del ligamento escafolunar izquierdo. El piloto de Ducati ha tenido que ser operado finalmente de la muñeca al comprobar que lo que inicialmente parecía solamente una microfractura, sin desplazamiento, en el radio ha terminado en una lesión que ha afectado también a uno de los ligamentos.

El doctor Xavier Mir, experto en cirugía de la mano, le practicó una artroscopia en la Clínica Dexeus de Barcelona. Se reparó el ligamento con sutura de calor y la colocación de plasma rico en plaquetas. El corredor español fue dado de alta este miércoles y ha regresado a su residencia en Lugano (Suiza), desde donde decidirá si viaja finalmente a Malasia la semana que viene para disputar el penúltimo gran premio de la temporada. Su presencia en Sepang dependerá de la evolución de la lesión, pero los doctores no la descartan.

Lorenzo se dañó la muñeca hace prácticamente tres semanas durante los primeros entrenamientos libres del GP de Tailandia. El mallorquín quiso probar a pilotar su Ducati en el circuito de Buriram, al que llegó con muletas después de haberse fracturado un dedo del pie dos semanas antes en Aragón. Pero se fue al suelo sin que le diera apenas tiempo a decidir si sería capaz de correr el domingo. Tuvo un feo accidente y se dañó la mano.

Los doctores del circuito le dijeron inicialmente que no tenía nada roto, pero él quiso hacerse más pruebas y comprobó que tenía una pequeña fractura. Como la dolencia no parecía grave, se quedó en Tailandia: reposo y recuperación de la forma física para poder competir en el siguiente gran premio, Japón. Si bien, a la que aumentó las cargas de trabajo en la zona se percató de que algo no iba bien. “No ha mejorado, el dolor es similar y según qué posición hago me duele bastante”, declaró ya en el circuito de Motegi. Volvió a intentar pilotar su Ducati el viernes, pero no pudo soportar el dolor. Y finalmente tomó un avión a Barcelona para que se le practicaran más pruebas. Una ecografía descubrió finalmente que la lesión afectaba también al ligamento.

Con este gran premio de Australia, en el que también causará baja, Lorenzo se habrá perdido los últimos cuatro grandes premios. El español estaba viviendo, por fin, un momento dulce con la Ducati. Cuando se cayó en la primera vuelta del circuito de Alcañiz salía desde la pole position. Había sido el piloto más rápido en las últimas tres citas: Gran Bretaña, San Marino y Aragón. Pero los domingos la suerte no le acompañó. Después de ganar en Austria, como antes había hecho en Italia y Cataluña, se canceló el gran premio en Silverstone y, semanas después, se cayó en Misano y en Alcañiz.