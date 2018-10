La lesión de Marcelo cierra una noche de pitos

La lesión de Marcelo, que se fue cojeando con un tobillo maltrecho en el minuto 88, cerró de mala manera una noche de imprevistos desagradables en Chamartín. La salida del lateral brasileño, que marcó el gol del triunfo ante el Viktoria (2-1), recordó a la afición que sin él, el Madrid pierde a su futbolista más desequilibrante. A cinco días del clásico del Camp Nou el incidente, consecuencia de una patada de Ekpai, supuso una pésima noticia para un equipo que ha entrado en el bucle melancólico. Lopetegui acababa de hacer el último cambio y el Madrid debió jugar los últimos minutos con uno menos frente a un contrincante que lo asedió para asombro general. Los ánimos irritados de la afición alcanzaron el punto de ebullición. El silbatazo final fue saludado con una lluvia de pitos. La clase de ruido que el palco soporta cada día peor. A Lopetegui se le agota el tiempo.

Si había una jornada que le podía permitir coger oxígeno era precisamente esta. Lopetegui advirtió en la conferencia del lunes que al Madrid le esperaba “un partido precioso” en la tercera jornada de la Champions. Los informes cruzados de los distintos técnicos y analistas que trabajan para el Madrid indicaban desde la semana pasada que el Viktoria Pilsen —el rival— reune características que podrían situarle, sin apenas margen de error, como al peor equipo de la competición. Los datos gruesos apuntaban en esa dirección. Los últimos resultados del conjunto checo revelaban un coladero: derrota contra el Slavia (4-0), derrota contra el Jabonec (3-0), derrota contra la Roma (5-0), triunfo en la Copa Checa ante el Vykskov (1-5) y empate el viernes pasado frente al Bohemians (2-2). Total: 15 goles en contra y siete a favor.

El pobre Pilsen es la clase de oposición que, desde tiempos históricos, propicia festivales en Chamartín. El tipo de escenario que, con estas visitas, permite reforzar la moral y alegrar al público, incluso cuando arrecian las peores crisis de resultados. No fue el caso, esta vez, tal es la precariedad del estado del Madrid actual.

La noche agradable invitaba a darse un paseo. El público, sin embargo, no llenó el Bernabéu. Los que acudieron, asistieron en silencio a un despliegue ortodoxo, ordenado, pero exangüe. El primer jugador en destacar por hacer algo inesperado no iba vestido de blanco sino de rojo. Se trataba de Michael Krmencík, un gigante pálido, calvo y desgarbado que engañaba desde su apariencia. Parecía que no llegaba y llegaba. Parecía que no se iba pero se iba. Cada pelota que tocaba Krmencík generaba un problema en sus oponentes, atentos a explotar la banda derecha madridista, en donde Lopetegui colocó a Lucas Vázquez de lateral. La primera ocasión fue del Pilsen: la tuvo el extremo izquierda, Petrzela, entrando a la espalda de Lucas Vázquez.

4-3-3 Julen Lopetegui 1 Keylor Navas 4 Tarjeta amarilla 93' Tarjeta amarilla Sergio Ramos 17 Lucas Vázquez 6 Nacho 12 1 goles 54' Gol Cambio 89' Sale Marcelo 8 Tarjeta amarilla 58' Tarjeta amarilla Kroos 10 Modric 14 Casemiro 9 1 goles 10' Gol Cambio 87' Sale Mariano Benzema 22 Cambio 53' Sale Federico Valverde Tarjeta amarilla 31' Tarjeta amarilla Isco 11 Cambio 74' Sale Marco Asensio Bale 16 Ales Hruska 2 Hejda 8 Tarjeta amarilla 26' Tarjeta amarilla Limbersky 4 Hubnik 14 Reznik 24 Cambio 75' Sale Ubong Ekpai Milan Havel 17 1 goles 77' Gol Patrik Hrosovsky 6 Cambio 64' Sale Horava Roman Prochazka 11 Cambio 85' Sale Jakub Reznícek Petrzela 25 Ales Cermak 15 Michal Krmencik 4-2-3-1 Pavel Vrba

Hubo pitos. Dio la impresión de que los jugadores del Pilsen, contra todo pronóstico, se divertían. Entonces ocurrió lo extraordinario: Benzema hizo un gol. Después de 560 minutos sin marcar, metió un gol, y además de cabeza, cosa que hace con menos asiduidad todavía. El gol de Benzema aplacó los ánimos de la hinchada pero el Pilsen los inflamó otra vez porque gozó de las ocasiones más claras. Petrzela falló a puerta vacía. El tiro de Libersky se fue por un palmo. El público elevó el volumen de los reproches sin que se advirtiera más reacción que las brujerías de Marcelo.

Cuando Lopetegui sustituyó a Benzema por Mariano la fiesta estaba finiquitada. Benzema, olvidado su gol, se marchó señalado por la rabia de los socios.