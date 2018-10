Borja Valero: “Poner mala cara no te lleva a jugar más”

Cuando Borja Valero (Madrid; 33 años) llevaba la camiseta de la Fiore, le encantaba perderse por las calles de Florencia y admirar las obras de arte que salpican y adornan la ciudad. “Estaba hecha a mi medida”, reconoce. Pero le llegó el reto de ser alguien en el Inter y no se lo pensó, por lo que ahora disfruta del caos de Milán, también de la oferta cultural y sobre todo de ocio, pues tiene dos hijos y tiempo para disfrutar de lo que más le gusta: su familia. Después está el balón, que le ha dado un nombre, por más que ahora no sea titular como siempre lo fue durante su carrera. Hoy estará en el Camp Nou y con la baja de Nainggolan se multiplican sus opciones de estar en el tapete, ahora que Spalletti le adelanta en algunos encuentros como le ocurría de joven.

Pregunta. ¿Cuántas veces le dijeron que no fuera a Italia porque su fútbol no casa con el español?

Respuesta. Me encontré demasiadas reticencias porque a un grupo de jugadores no les había ido del todo bien. Pero por suerte llegué a la Fiore con un grupo de chicos jóvenes, con un entrenador nuevo que quería jugar. El tiempo me dio la razón.

P. ¿Cuál es la receta?

R. Intentar ser lo más inteligente posible. Porque hacían cosas a las que no estaba acostumbrado, con un fútbol más físico y táctico. Pero era un cambio y había que tomarlo como tal para luego intentar hacer mi fútbol. Ahora, sin embargo, creo que la Serie A tiene muchas influencias de diferentes entrenadores y te puedes encontrar diversos registros en los rivales.

P. ¿Pero a usted le gusta jugar o entender el fútbol?

R. Me gusta jugarlo. Llegar a entenderlo por completo sería una locura porque el fútbol no es solo racional; hay sentimientos. Sí que me gusta tratar con mis compañeros algún aspecto que no funciona, pero no llevo un entrenador dentro de mí.

P. Sucede que en el campo ya no disfruta de tanto tiempo, ¿eso se llega a asumir?

R. Claro. Es algo que llega naturalmente y se tiene que tomar bien Tengo 33 años y una carrera larga donde he jugado mucho. El mister, además, me conoce e intenta darme minutos.

P. Pero en los dos duelos europeos ha salido para cerrar el partido, para arañar unos minutos al cronómetro, y no se quejó…

R. Hay jugadores muy buenos en el equipo y estoy contento con el rol que tengo. Me da igual un minuto que muchos si así ayudo. El movimiento más inteligente es no poner mala cara, discutir con el entrenador o hacer un gesto que pueda molestar a un compañero. Poner mala cara no te lleva a jugar más.

Spalletti es un técnico temperamental que quiere tener todo bajo control

P. ¿Eso es la madurez del futbolista?

R. ¡No sé! Supongo que depende del carácter de cada persona. También pienso que si estuviera en un equipo de nivel inferior al Inter, quizá jugaría todos los partidos. Pero me ha llegado este reto y quiero vivirlo. Claro que a uno siempre le gusta jugar, pero estoy en un momento que lo único que quiero es disfrutar. Y, por otro lado, estoy muy contento con mi forma física.

P. ¿Tiene algo que ver con la alimentación?

R. Desde luego. Intento no hincharme, como verduras y me he quitado el trigo, el pan y la pasta. Pero también me doy caprichos cuando tengo gula de algo en un momento dado. Así he bajado el peso aun estando delgado porque me he dado cuenta de que cuanta más edad es mejor menos peso. Creo que si no soy el que más ha corrido cuando he jugado, estoy por ahí.

P. ¿Qué le pide Spalletti?

R. Con balón, que intente verticalizar el juego para que se den unos contra uno. Y en defensa que esté ordenado tácticamente. Es un técnico temperamental que quiere tener todo bajo control y entrena mucho la fase táctica del partido y nos hace entender el juego. Es un entrenador a la vieja usanza que intenta mantener las distancias para que la relación sea jugador-entrenador.

P. ¿Usted es mediocentro o mediapunta?

R. Cuando era más joven me gustaba estar de mediapunta, cerca del área para dar la asistencia final o marcar el gol. Pero esa no es mi virtud. Así que con el tiempo descubrí que me gusta estar en contacto con la pelota. Por lo que para mí un buen partido es aquel en el que he tenido mucho el balón entre los pies.

No definiría a Icardi como nuestro Messi, pero es la finalización de nuestro juego

P. Pues no parece el Barça el mejor rival para ello…

R. Se le puede discutir la pelota, pero no es fácil. Se supone que no es un día para disfrutar porque en el fútbol la protagonista es la pelota y puede que no la tengamos tanto. Aunque lo bueno de nuestro equipo es que también podemos esperar y atacar a la contra. Y si se consigue algo positivo, seguro que me divierto.

P. ¿Todavía siente que es un partido especial como lo era cuando jugaba en la cantera del Madrid?

R. Uno que es madridista lo es siempre. Es el eterno rival y es una motivación extra.

P. Messi no estará…

R. Bueno para nosotros porque es único, especial y a veces no sabes qué hacer para pararlo. Cuando hay jugadores de su nivel siempre es complicado, aunque trabajamos mucho el aspecto táctico para que sean los de detrás los que acaben absorbiendo esos desmarques.

P. El Barça, en cualquier caso, no está en su mejor momento…

R. Yo no veo que estén mal, pero si es así, siempre es positivo. Lo que sí creo es que es un equipo que tiene que evolucionar partiendo de la idea de la posesión de la pelota. Sin Xavi e Iniesta, deben cambiar con otro estilo de fútbol.

P. ¿Icardi es su Messi?

R. No lo definiría como Messi… Pero es la finalización de nuestro juego. Somos un buen equipo cuando jugamos como tal; si no estamos conectados, no tanto.

P. ¿Para lograrlo es determinante esa presión avanzada y agresiva que hacen con regularidad?

R. La presión es una de las cosas que más trabajamos. Sabemos que sin ella, en medio no robamos y nos pueden hacer daño. La activamos con un mal pase del rival, un saque del portero o de banda… Entonces un jugador la señal y el colectivo presiona.

P. ¿Ya sabe qué hará en el futuro próximo?

R. Quiero acabar mi etapa en el Inter. Después, si estoy bien físicamente miraré ofertas para jugar un par de años más. Y si no, me retiraré y afrontaré la vida.