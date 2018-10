La hora de Icardi, el malquerido

Dybala no se engancha con la Albiceleste

Antes de tomar las riendas de la selección argentina, Sampaoli soñaba con la sociedad Messi-Dybala. “Es difícil jugar con Leo”, se quejó el delantero de la Juve. “O no hemos sabido ubicar a Paulo o él no se adaptó a nuestra idea, que es distinta a la Juve. Le cuesta ensamblarse y tenemos que evaluar si los que están son mejores que él”, soltó el extécnico del Sevilla. Finalmente, Dybala viajó a Rusia. Jugó solo unos minutos ante Croacia. La llegada de Scaloni —y la ausencia de Messi— abrían una nueva puerta para el atacante de la Vecchia Signora. Pero no jugó ante Guatemala en el debut de Scaloni (3-0), participó 36 minutos ante Colombia (0-0) y disputó todo el partido ante Irak (4-0). Nunca destacó. El técnico planea dejarlo fuera del clásico ante Brasil.