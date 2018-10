Luis Suárez: jugador de equipo con o sin Messi

La dependencia de Messi se ha acentuado desde la salida de Neymar. El brasileño asumió el liderazgo en ausencia del argentino, cuyas lesiones habían remitido, capaz de disputar la temporada pasada 54 de los 59 partidos del Barça y de marcar 45 goles. Neymar se convirtió en la bandera azulgrana incluso en la remontada ante el PSG cuando Messi celebró el 6-1 con la Grada d'Animació del Camp Nou. Aquel partido influyó seguramente en la fuga del brasileño a París. Una vez deshecho el tridente, Messi se ha asociado sobre todo con Luis Suárez, protagonista de la victoria contra el Sevilla después de la lesión del 10, que será baja tres semanas por una fractura en el radio del brazo derecho después de caer a la salida de un cruce con el Mudo Vázquez.

El uruguayo se ofrece como una de las referencias del equipo en ausencia de Messi. El entrenador y la plantilla, sin embargo, confían sobre todo en el colectivo para defender el liderato de la Liga y del grupo de clasificación de la Champions en ausencia del 10. La mejor manera de reivindicarse como grupo y de agradecer la capitanía del rosarino es intentar ganar los dos partidos que le aguardan contra el Inter en Europa, el de Copa con la Cultural Leonesa y los de Liga frente al Madrid, Rayo y Betis. El parón por los partidos de las selecciones ayudará a no precipitar la reaparición de Messi. La afrenta mayor, en cualquier caso, se presenta esta semana en el estadio ante el Inter y el Madrid, citas imposibles para el 10. No hay prisas por tanto para acelerar la recuperación de Messi.

El jugador no forzará

El jugador pasó el domingo en casa, todavía dolorido, acompañado de su padre, a la espera de iniciar este lunes la rehabilitación, descartada la intervención en favor de una férula, dispuesto a llegar en las mejores condiciones ante el Atlético. Messi ha sido fundamental en los dos mejores partidos del Barça, contra el Tottenham y ante el Sevilla, días en que dispuso de espacio para correr y gambetear, especialmente lúcido el sábado cuando se arrancó como extremo derecho en el Camp Nou. El argentino se apoyó en Semedo y en los desmarques de Luis Suárez para desequilibrar a la zaga de Machín con sus rupturas a la espalda de Sergio Gómez. La lesión de Messi dejó tan noqueado al Barcelona que el cambio se demoró diez minutos ante el asombro de Rakitic.

“Nos hemos de preparar más rápido para los cambios. Jugamos mucho tiempo con uno menos; tenemos que juntarnos todos un poco más”, se quejó el croata, molesto supuestamente con Dembélé, sustituto de Messi. El francés, decisivo con sus goles en el arranque del campeonato, salió señalado del partido, silbado por la hinchada, molesta por sus reiteradas pérdidas de balón, incapaz de integrarse al juego del Barça. La actuación de Dembélé fue tan deficiente que su titularidad peligra para el partido ante el Inter. Tampoco dio un paso adelante Coutinho, que se remite a sus goles decisivos más que al juego, ausente en muchas fases del partido, con o sin Messi. Los mejores fueron entonces Ter Stegen —excelente—, Luis Suárez y un recuperado Piqué.

“Tenemos equipo de sobra para salir adelante sin el mejor del mundo”, aseveró el central. “La ausencia de Leo no debe afectarnos anímicamente y, en cuanto al juego, me preocupa más los goles que encajamos que los que marcamos. Necesitamos solidez”. Y añadió Valverde: “Vamos a notar la baja de Leo, pero queremos hacerlo ganando. Tenemos recursos suficientes”, cerró el técnico, que por ahora no cuenta con Malcom ni Vidal y poco con Rafinha.

Aunque la alternativa a Messi es grupal, Valverde apuesta siempre por Luis Suárez, que se reencontró con el gol después de 570 minutos de sequía, desde el 15 de septiembre en Anoeta. “Es regular, pelea, su trabajo está ahí, sabemos lo que nos transmite a nosotros y al contrario. He jugado muchos partidos contra el Barça y cuando al entrenador se le ocurría cambiarlo me daban ganas de abrazarlo”, reiteró el entrenador del Barcelona.

El uruguayo renunció a la selección para cuidar de su rodilla y responder a la crítica, que le acusó de jugar más para Messi que para el equipo. Ahora tiene la ocasión de reivindicarse por si solo y no como el amigo de Leo.