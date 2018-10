Ramos: “Cambiar a Lopetegui sería un poco ventajista”

“Las dinámicas son arrebatadoras”, sentenció Julen Lopetegui, críptico y sin pestañear. “El fútbol ha sido injusto con nosotros”.

Como si comenzara a acostumbrarse a los discursos en situaciones traumáticas, el técnico del Madrid articuló el mismo razonamiento que emite desde hace un mes, pero de un modo más convincente. Más seguro de sí mismo, más sereno, el hombre ha adquirido experiencia de crisis. Venía de acumular su quinto partido sin ganar y su tercera derrota consecutiva, después de caer 1-2 ante el Levante, pero se mostró menos descompuesto que tras el 1-0 de Moscú o el 1-0 de Mendizorroza. Impertérrito y firme, aseguró que su equipo hizo todo bien salvo acertar en la definición, exaltó la estadística de los remates (34 a favor) y atribuyó la derrota a “infortunios” y a “situaciones extrañas”.

“Hemos tirado 35 veces a portería y nos han anulado dos goles”, dijo Lopetegui, que se pasó el partido protestando decisiones al cuarto árbitro. “Hemos tirado 34 veces, 15 a portería. El equipo ha tenido que rehacerse. Hemos creado ocasiones innumerables. Ha entrado una… Lo único que puede hacer equipo es cambiar dinámicas. Eso pasa por acertar en portería contraria”.

Lopetegui, que carga la responsabilidad en sus delanteros por no concretar las ocasiones que, a su parecer, produce el juego, que es su parte del trabajo, contabiliza como ocasiones los remates atropellados, en montonera, a la salida de balones colgados a la olla. De esos hubo muchos. Pero el Madrid solo pudo marcarle una vez al modesto Levante y fue al contragolpe. Anotó Marcelo y puso fin a la segunda sequía goleadora más prolongada de la historia centenaria del club. Al cabo de ocho horas, 481 minutos, de penuria. Por un error palmario del rival. Aprovechando que Campaña, el mediocentro que conducía la pelota solo mientras cuatro de sus compañeros del Levante se le desplegaban al ataque, le entregó el balón por error a Lucas Vázquez. Del contraataque que sobrevino, con la defensa oponente desmadejada en repliegue, surgió un gol que no frena el desplome. Es la peor racha madridista de resultados desde 2009, cuando Juande Ramos se hacía cargo provisionalmente de un proyecto en crisis.

Hace un año Paco López entrenaba en Tercera División. Este sábado al mediodía el entrenador del Levante fue el comandante de un plan perfectamente ejecutado por sus jugadores. Incluso en defensa. Porque el Madrid fue incapaz de penetrar la barrera defensiva local cuando estuvo bien situada. “El gol nos lo hicieron al contragolpe”, apuntó el técnico; “cuando Campaña tenía mucho tiempo para pensar su pase, en una situación que no suele fallarse, cuando estábamos desplegados al ataque”.

Las estadísticas globales de la Liga (sucedió contra el Espanyol, el Leganés y el Girona) indican que el Madrid no crea ocasiones claras, a menos que el rival caiga en un error de bulto. Pero Lopetegui esgrimió otras estadísticas. “Está claro que no hemos merecido perder”, lamentó. “Pero el fútbol no se gana por merecimientos. El fútbol está triste sabiendo la injusticia del fútbol con nosotros”.

El presidente, Florentino Pérez, bajó al vestuario tras la derrota y se reunió con el entrenador y con los jugadores. Cuando Ramos abandonó el campo se detuvo a responder algunas cuestiones ante la prensa. Le preguntaron si todavía pensaba que, como dijo hace dos semanas, echar al entrenador era “una locura”. El capitán, esta vez, fue menos tajante: “Los cambios de entrenador nunca son buenos para un grupo de jugadores; cambiar a Lopetegui sería un poco ventajista desde mi punto de vista. Pero no es una decisión que me competa. Lo único que puedo decir es que Julen tiene el respaldo del vestuario”.

Florentino Pérez ha empleado a diversas personas del club para que sondeen la opinión de los más veteranos. “A mí, si me piden opinión, yo la doy”, dijo Ramos. Pero una decisión tan importante dentro del club no depende de mí ni de ningún jugador. Antes de tomar una decisión se pregunta, si después tiene una influencia o no, eso no lo sé”.

Habló Ramos y lo secundó Marcelo, el segundo capitán, que resolvió embestir a los medios de comunicación. “Pedir a un delantero y hablar de la falta de goles es muy injusto”, se quejó el brasileño a una pregunta del reportero de BeIN Sports. “No tememos por el puesto de Lopetegui. Estamos a muerte con él. Él nos dice bien claras las cosas”.

Al parecer, a Marcelo le molesta que los medios de comunicación informen sobre todo aquello que dice Lopetegui, que pone el acento en la falta de gol, o que filtra el club, que baraja soluciones que pasan por fichar un nuevo entrenador o un atacante antes de Navidad. “Eso de fichar me parece injusto”, dijo, culpando a la prensa, “como habéis hecho con Benítez. No me parece guay que no dejen al míster trabajar y que se diga que necesitamos delanteros o entrenador nuevo”.