Agridulce estreno de Doncic en la NBA

Luka Doncic intenta frenar a Trevor Ariza. En vídeo, declaraciones de Doncic tras el partido. MATT YORK (AP) / VÍDEO: EFE

Luka Doncic se estrenó en la NBA con una actuación desigual y el sinsabor de la derrota de su equipo, Dallas Mavericks, en Phoenix (121-100). El exjugador del Real Madrid, uno de los grandes focos de atención en la NBA por su exitoso bagaje en Europa con solo 19 años y elegido en la tercera plaza del ‘draft’, exhibió su repertorio en su primer oficial. Fue titular, estuvo 32 minutos en la cancha y sumó 10 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias.

El jugador esloveno, sin embargo, no estuvo fino en el tiro y falló los cinco triples y los dos tiros libres que lanzó. Aun así, convenció por la notable de juego que demostró, su buen manejo del balón y su facilidad para conectar con DeAndre Jordan. El expívot de los Clippers, principal fichaje de los Mavericks esta campaña, sumó 11 puntos y 12 rebotes.

Los Suns completaron una excelente actuación. Su estrella, el joven Devin Booker, anotó 35 puntos, con un 6 de 10 en los triples, además de siete asistencias y cuatro rebotes. Booker, de 21 años, ha firmado un nuevo contrato por cinco temporadas y 158 millones de dólares.

Y el número uno del draft, el pívot de Bahamas, Deandre Dayton, debutó con una extraordinaria actuación: 18 puntos, 10 rebotes y seis asistencias. Los Suns se beneficiaron también de la notable labor de otra de sus incorporaciones esta campaña, el alero procedente de Houston, Trevor Ariza, autor de 21 puntos, ocho rebotes y siete asistencias.

Los Mavericks no pudieron contar con Nowitzki, que se recupera de una lesión. Rick Carlisle, su entrenador, dispuso un quinteto titular formado por Dennis Smith (13 puntos y cinco asistencias), Doncic, Matthews (15 puntos), Finney (12 puntos) y DeAndre Jordan. El partido también fue el primero oficial del serbio Igor Kokoskov, el primer entrenador europeo en la NBA. Kokoskov, también seleccionador de Eslovenia, ganó el Eurobasket de 2017 en el que Doncic fue uno de los grandes protagonistas.

Sé que puedo jugar mucho mejor, pero no estoy preocupado Luka Doncic

“Sé que puedo jugar mucho mejor que hoy. No ha sido mi mejor partido”, admitió Doncic, que tuvo algunos problemas con las faltas ya que sumó dos en el primer cuarto y tres antes del descanso. Pese al descontento con su actuación individual y con la derrota de su equipo, el jugador esloveno indicó: “Es un día especial para mí. Debutar en esta liga es como un sueño hecho realidad y me he sentido muy bien. Tenemos todavía 81 partidos por delante, así que no estoy preocupado, pero creo que jugamos un partido muy malo y (pese a ello) estuvimos cerca”.

Pau Gasol sale desde el banquillo

San Antonio superó a Minnesta (112-108). Los Spurs afrontan una temporada con muchos cambios en la que se dejan notar las ausencias de Ginóbili, Parker y Danny Green. También falta Dejonte Murray, el base que debía formar en el equipo titular pero se encuentra lesionado.

Gregg Popovich formó un primer quinteto sin Pau Gasol. El cinco inicial fue el compuesto por Forbes, DeRozan, el fichaje estrella procedente de los Raptors, Gay, Aldridge y el pívot austriaco Poeltl. DeRozan sumó 28 puntos y Aldridge cuajó una actuación extraordinaria con 21 puntos y 19 rebotes. Rudy Gay añadió 18 puntos.

Pau Gasol salió desde el banquillo y sumó cinco puntos, siete rebotes y seis asistencias en 23 minutos de juego. En Minnesota destacaron Teague (27 puntos), Butler (23) y Wiggins (20). Towns solo jugó 22 minutos y anotó ocho puntos.

Los Pelicans sorprenden en Houston

Nueva Orleans protagonizó la sorpresa al vencen en Houston (112-131). La pareja interior de los Pelicans fue decisiva con 32 puntos, 16 rebotes y ocho asistencias de Anthony Davis y 30 puntos, 10 rebotes y tres asistencias de Nikola Mirotic. También destacaron Julius Randle, con 25 puntos, y Etwaun Moore, con 21. Los Rockets no pudieron con los Pelicans a pesar de los 21 puntos de Eric Gordon, los 19 de Chris Paul y PJ Tucker, y los 18 de Harden.

Utah venció en Sacramento (117-123). Mitchell, con 24 puntos, Ingles, con 22, y el pívot francés Gobert, con 19 puntos y 15 rebotes, cimentaron el triunfo de los Jazz. Ricky Rubio solo anotó un punto y repartió cuatro asistencias en los 22 minutos que jugó.

Derrota de Memphis

Marc Gasol sumó 13 puntos, seis rebotes, tres asistencias y tres robos, aunque Memphis perdió por 111-83 ante Indiana. Bojan Bogdanovic, con 19 puntos, y Victor Oladipo, con 16, fueron los máximos anotadores del partido.

José Manuel Caderón, que inicia su segunda etapa en Detroit, no jugó en el primer partido que su equipo ganó ante Brooklyn (103-100). Destacó la pareja interior de los Pistons, con 26 puntos de Blake Griffin y 24 puntos y 20 rebotes de Andre Drummond.

Serge Ibaka salió desde el banquillo para anotar nueve puntos y capturar siete rebotes en el partido que Toronto ganó ante Cleveland (116-104). Kawhi Leonard, la incorporación más destacada de los Raptors procedente de San Antonio, se estrenó con 24 puntos y 12 rebotes. También destacó Kyle Lowry con 27 puntos y ocho asistencias.

Willy Hernangómez sumó nueve puntos y cinco rebotes en 12 minutos en el partido que Charlotte perdió ante Milwaukee (112-113). Los siete triples y 41 puntos de Kemba Walker no fueron suficientes ante los Bucks. Antetokounmpo, con 25 puntos y 18 rebotes, Khris Middleton, con 19 puntos, y Bledsoe, con 17 puntos, fraguaron el triunfo de Milwaukee.

Juancho Hernangómez jugó 15 minutos y aportó cinco puntos y seis rebotes al triunfo de Denver en la cancha de los Clippers (98-107). Jokic, con 21 puntos, Gary Harris, con 20, y Barton, con 19, fueron los máximos anotadores de los Nuggets.