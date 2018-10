El Atlético muerde alto y supera al Betis

En un partido de pelaje complejo, de ritmo alto, con dos de esos dos equipos que a su manera tratan de no reducir el campeonato a un paseo del duopolio Barça-Madrid, un Atlético muy ambicioso firmó una actuación de equipo campeón. Salió a morder y no paró hasta que terminó por derribar al Betis por insistencia y ambición. Primero soportó un primer tiempo un tanto trabado por lo mucho que se preocuparon uno y otro de atacar sin descuidarse. Después, cuando interpretó mejor la presión, fue y fue arriba hasta que encontró la jugada ratonera de Correa. No hay un futbolista en el Atlético tan sacrificado. Operado de corazón, no hay partido que no se deje la piel. Podrá estar más fino o no, pero siempre deja algo distinto. Benditos alborotos, giros y regates que intenta. Su gol, a falta de un cuarto de hora, hizo justicia a la valentía con la que, esta vez sí. Simeone fue a por el partido de principio a fin.

4-4-2 (D.P.) Diego Simeone 13 Oblak 3 Tarjeta amarilla 76' Tarjeta amarilla Filipe Luis 2 Tarjeta amarilla 57' Tarjeta amarilla Godín 20 Cambio 73' Sale Santiago Arias Tarjeta amarilla 46' Tarjeta amarilla Juanfran 21 Tarjeta amarilla 87' Tarjeta amarilla Lucas 11 Cambio 56' Sale Correa Lemar 8 Tarjeta amarilla 78' Tarjeta amarilla Saúl 14 Rodrigo 6 Koke 7 Griezmann 9 Cambio 65' Sale Thomas Kalinic 13 Pau López 23 Mandi 5 Tarjeta amarilla 84' Tarjeta amarilla Bartra 12 Sidnei 2 Cambio 80' Sale Sanabria Francis 18 Cambio 16' Sale William Carvalho Guardado 6 Tarjeta amarilla 92' Tarjeta amarilla Canales 20 Tarjeta amarilla 40' Tarjeta amarilla Júnior Firpo 21 Giovani Lo Celso 17 Cambio 65' Sale Tello Joaquín 16 Loren Morón 3-4-2-1 Quique Setién

El Atlético se puso de inicio un traje muy atrevido. Un 4-3-3 presionante, con Griezmann, Kalinic, la gran novedad de la alineación, y Lemar para igualar a los tres centrales del Betis en la salida de balón. Rodrigo, como pivote de posición, Koke y Saúl como volantes, se las vieron de inicio con Lo Celso, Guardado y Canales. La solución de Setién fue lógica. La salida de pelota la quiso ganar con Pau López. La primera intentona, avisó al Atlético de que el atrevimiento para agobiar al contrario en su propia área requiere de una concentración suprema. Conectó el meta verdiblanco con Guardado, este rectificó con un giro que se comió Koke y vio un pasillo limpio para poner mano a mano a Loren con Lucas y Oblak. Una jugada delicada y punzante para generarle dudas a la intención del Atlético de robar muy arriba. No se asustaron los futbolistas de Simeone. Continuaron con la corriente de la intensidad a altas revoluciones. Se ajustaron y se acomodaron al tipo de partido que pretendía su entrenador y también a la elaborada propuesta de Setién. Quizá recibieron con alivio la salida temprana de Guardado, pero se encontraron con William Carvalho, un caballo, que no tiene mal criterio con la pelota cuando se siente con confianza.

Con cada equipo en su verdad, el Betis, más tocón, con Canales a la cabeza, y el Atlético más vertical, el partido se convirtió en un avispero de faltas tácticas para cortar cualquier intento de progresión. Por momentos, el Betis se sintió agobiado y quiso jugar en largo. Ahí, el Atlético tardó en cumplir con la máxima que dice que si obligas al contrario a jugar balones en largo necesitas contundencia para ganarlo y precisión para jugarlo. Muy igualados los dos equipos, cada uno en su ley, el primer tiempo apenas exigió a los porteros. Quizá el respeto que se tenían lo marcó que ninguno se atrevía a romper por fuera con sus laterales.

Atlético

Betis 36.4% POSESIÓN 63.6% REMATES Al poste A puerta Paradas Fuera Otros 0 INTERVENCIONES DEL PORTERO 4

5 TARJETAS AMARILLAS 3

0 TARJETAS ROJAS 0

10 FALTAS RECIBIDAS 16

16 FALTAS COMETIDAS 10

131 BALONES PERDIDOS 130

63 BALONES RECUPERADOS 62

0 FUERA DE JUEGO 0

0 PENALTIES 0

Fue el Atlético el que se reajustó mejor en el segundo acto a lo que demandaba el partido. Apretó su mordida arriba y encajonó al Betis cerrándole todos los caminos, cuando quería jugar en corto y en largo. Quince minutos tardó el equipo de Setién en pasar de centro del campo. Rodrigo se erigió en el amo y señor en el corazón del juego, para el quite y la distribución. De alguna manera, le enseñó a sus compañeros que el fútbol es más fácil cuando le pasas a pelota rápido al compañero desmarcado. Unas veces en horizontal, que no pasa nada, y otras en vertical, que bien dado el pase rompe línea. Bajo ese paisaje dominador y acogotador creció el volumen ofensivo del Atlético, acompañado de dos maniobras de Kalinic. El tipo de recurso que se espera de un jugador con buen giro tras control. En uno de ellos metió una rosca rasa y dañina que se estampó en la cepa del poste de Yoel. Al poco, Rodrigo, envalentonado, se atrevió con un disparo cruzado lejano que no encontró un oportunista compañero para rebañar el despeje de Pau López.

En ese plan, Simeone decidió meter a Corea por Lemar. El francés, escorado a la banda para ayudar en la presión sobre los tres centrales, no encontró mucho pelota, pero le dio trabajo al equipo. Correa aportó el desequilibrio que demandaba un encuentro tan duro de pelar. Otra buena combinación, una cadena, Rodrigo, Juanfran, Correa, Griezmann, que remató Kalinic se encontró con una buena parada reactiva de Pau López.

Para los resquicios cuando los partidos empiezan a abrirse por el agotamiento físico, Correa es una bomba de racimo. No se sabe por dónde terminará impactando, pero si lo logra, es devastadora,. Una pérdida de balón del Betis forzada por él mismo, le dio continuidad con un taconazo Thomas, sustituto de Kalinic. Con campo por delante y Griezmann a la izquierda, Correa eligió un derechazo raso y cruzado para desatar el éxtasis de Simeone, sus compañeros y la grada. La ambición por morder y morder también tiene premio.