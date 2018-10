“Decir que el Betis aburre es no saber de fútbol”

Loren Morón (Marbella; 1993) es el delantero titular del Betis de Quique Setién, que visita este domingo (16.15) al Atlético de Madrid en un choque de estilos. Hijo de central, también conocido como Loren, el delantero ha marcado los dos últimos goles del conjunto andaluz, que le han dado seis puntos ante Girona y Leganés.

Pregunta. ¿Cómo le cambió la vida el pasado mes de enero?

Respuesta. Ese momento fue muy sorprendente. Todo me cambió de manera rápida. Estaba en el filial. La verdad es que hacía goles y me encontraba bien. Me reuní con Serra (director deportivo) y José Juan, mi entrenador. ‘A partir de la semana que viene eres jugador de la primera plantilla’, me dijeron. Me quedé de piedra. Acababa contrato y había hablado con el Zaragoza. Todo cambió de la noche al día. Renové y comenzó una proyección de la que todavía disfruto. José Juan me ayudó mucho en el filial para mejorar en bastantes aspectos. Ese ascenso al primer equipo es en parte mérito suyo y de toda la gente que me apoyó.

P. ¿Qué fue lo primero que le dijo Quique Setién?

R. Me acuerdo perfectamente. Me dijo que si estaba en el primer equipo era porque me lo había ganado. Me dijo que confiaba en mí y que hiciera en el primer equipo lo mismo que estaba haciendo en el filial.

P. ¿Cómo fue su estreno en Primera?

R. Inolvidable. No tenía ni idea siquiera de que iba a ir convocado. Fue en el autobús. Se me acercó Eder (el segundo de Setién, hijo de Manu Sarabia) y me dijo que iba a jugar. Al principio tenía unos nervios terribles, pero luego, cuando comenzó el partido, estaba tranquilo. Salió todo bien y metí dos goles.

P. ¿Qué es el gol para usted?

R. El objetivo último y fundamental de mi trabajo. Un gol es lo más bonito de lo que puedo disfrutar dentro de un campo. No sé lo que debes sentir cuando ganas un título, algo grande, algo que yo, por ahora, siento haciendo goles.

P. Su padre fue futbolista profesional. ¿Hasta qué punto tiene la culpa de que usted también lo sea?

R. Sí, tiene su importancia. Desde pequeñito he vivido un ambiente de fútbol en casa. Siempre iba con él a los entrenamientos cuando no tenía colegio. Pero también tiene mucho mérito mi madre. Ella tuvo que aguantar como pareja la vida de un profesional y luego salí yo. Imagínate la de entrenamientos a los que me ha llevado mi madre mientras mi padre vivía sus últimos años de profesional. Yo empezaba y mi madre era la que me llevaba a los campos. Creo que ella ha tenido que aguantar mucho y que si soy futbolista es también en gran medida gracias a ella.

P. ¿Le tiene su padre más derecho que una vela?

R. Pues la verdad es que sí. Es la educación que siempre me han dado ambos. Que no me lo crea, que sea humilde, que el trabajo es la base de los éxitos… Desde pequeño me han marcado el camino y se lo agradezco mucho. Gracias a ellos soy la persona que soy ahora.

P. Su padre jugaba de central. ¿Es muy distinto a él en un campo de fútbol?

R. Totalmente. En mi familia decimos en broma que no puedo ser su hijo. No tenemos nada que ver. Mi padre era todo lo contrario a mí. Pegaba unos gritos tremendos. Recuerdo que se oían en el Nuevo Colombino con el campo lleno. Y daba fuerte. Y cuando le daban a él sacaba provecho de las jugadas y se tiraba al suelo que parecía que lo habían matado. Yo tengo más temple y soy delantero. Él era puro nervio.

P. ¿Es verdad que su padre le entrenó y le ayudó a jugar de espaldas como delantero?

ampliar foto Loren, en la ciudad deportiva del Betis. PACO PUENTES EL PAIS

R. Pues sí, es cierto. A los dos nos encanta el fútbol. En Marbella incluso me entrenaba, así que claro que me enseñó algunos trucos importantes para jugar como delantero. En mi casa todo era fútbol, fútbol y fútbol. Siempre estaba encima de mí diciéndome cómo jugaban los defensas, cómo defendían los equipos… En verano, entrenábamos juntos y me daba caña. Mi padre me enseñó sobre todo en los desmarques. Con respecto al juego de espaldas y saber aguantar el balón, esa enseñanza se la debo a Tello, un entrenador que tuve en el Vélez Málaga cuando el Marbella me cedió allí. Tello también jugó en el Betis. Me ayudó mucho porque yo de espaldas no aguantaba ni un balón.

P. ¿Llega a desesperarse como delantero centro en un Betis de tanto toque?

R. Bueno, cada jugador en este sistema tiene su función. La del delantero es estirar al equipo y meter al rival lo más atrás posible, fijando a sus centrales. Yo me siento cómodo, porque hemos logrado algo que todo futbolista quiere, que es correr con el balón y no detrás de él. Es verdad que a veces los delanteros no tenemos mucho protagonismo, pero con nuestros movimientos abrimos el camino a los compañeros. La clave está en provocar el hueco y crear espacios para que un compañero se beneficie. Sé que nuestro momento llegará y que acabaré enchufándola. Ahora, por fin, están llegando los goles.

P. Hay quien afirma que el juego del Betis aburre a veces. ¿Comparte esta reflexión?

R. El que diga que el fútbol del Betis aburre es que no sabe mucho de este deporte. No sé si se nota cómo disfrutamos en el campo. Lo que sí es verdad es que cada partido aumenta la dificultad porque los equipos se nos cierran mucho. Eso supone un reto para nosotros, desmontar con nuestro juego la defensa de esos equipos. Nuestro fútbol es como una partida de ajedrez. Tienes que esperar tu momento, preparar la estrategia para buscar cómo hacerle daño al rival con el balón y ganar, por su puesto.

El Atlético es uno de los grandes de Europa y jugar ante centrales como Godín me motiva

P. ¿Tiene algún truco para marcar?

R. A ver, no llevo mucho tiempo en la élite, pero haciendo goles sí llevo más tiempo. Lo tengo claro, el gol es cuestión de rachas, de verdad. Este año he tenido muchas ocasiones y no las metía. Y en los dos últimos partidos he metido dos tirando menos. Son rachas, los delanteros somos así.

P. ¿Cómo afronta el partido ante el Atlético?

R. Un encuentro muy bonito, en casa de uno de los grandes de Europa. Vamos con mucha ilusión y con nuestra filosofía de juego para intentar sacar algo positivo de un escenario tan bonito. Jugar ante centrales como Godín o Giménez es algo que me motiva.

P. ¿Estudia a los equipos y los centrales rivales?

R. El cuerpo técnico y la gente de vídeo nos dan mucha información de los rivales. Es una información detallada, todo muy masticadito. Luego está en nosotros verlo o no. A mí me gusta el fútbol y veo a todos mis rivales, pero esa información detallada que te ofrecen partido tras partido es como más profesional. Se agradece.

P. ¿Ve fútbol en casa?

R. Mucho. A mí me gusta el fútbol y por eso veo todo lo que puedo y no es ningún esfuerzo para mí analizar lo que me manda el cuerpo técnico. Es un trabajo previo que luego da sus resultados.

P. ¿Algún sistema defensivo que se le haya atragantado?

R. Me costó mucho contra el Alavés. Ganamos el año pasado y marqué, pero lo pasé mal.

P. ¿Qué es lo que le hace más feliz en el campo?

R. Que el equipo gane. Yo quiero meter gol siempre, pero si me tengo que quedar todo un año sin marcar y el Betis logra sus objetivos, lo firmo. El bien colectivo está siempre antes que el individual. Me gustaría hacer algo grande con el Betis, pero debemos ir partido a partido. Lo mejor que estoy comprobando este año es que ningún rival está siendo superior al Betis.

P. ¿Cuál fue su delantero referente?

R. Hombre, me gustaba mucho Ronaldo, aunque no tengo nada que ver con él, que conste. Aprendí mucho de él, sobre todo de sus movimientos sin balón. Otro delantero que me impresionaba era Raúl, que siempre estaba en el momento preciso. Era un fenómeno en el sentido de aprovechar su ocasión, con un talento innato para estar en el sitio adecuado para marcar.

P. Seguro que su padre le repartió a ambos.

R. Sin duda. Seguro que los molió bien. Y luego se hizo su amigo.