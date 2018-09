El Betis encuentra premio a su fútbol

Una fantástica jugada en el minuto 89 le dio el triunfo al Betis ante un conservador Leganés. En esa estupenda acción, el equipo andaluz encontró premio a su insistencia en la segunda mitad y, también, a su paciencia para ganar el partido fiel a su estilo. La combinación entre Lo Celso, Tello y Sanabria fue de enorme calidad. El delantero canterano del Betis hizo su segundo gol en una semana, lo que supone seis puntos para un equipo que se instala en puestos europeos. Fue el triunfo también de la amplitud de plantilla de un Betis que hizo siete cambios con respecto al equipo que ganó en Girona. Los de Setién sufrieron, pero merecieron la victoria, que encontraron con el jugadón que culminó Loren. Con futbolistas como Lo Celso, brillante en la segunda mitad, o Joaquín, todo es más fácil para este Betis al que le cuesta hacer gol. Los que hace, sin embargo, son fruto de grandes combinaciones surgidas del buen trato del balón y el talento. Todo es bonito en este Betis. El Leganés, colista, fue muy digno. Quizás demasiado conservador, aunque tuvo su opción y se defendió siempre con mucho orden. Ocurre, sin embargo, que el fútbol suele premiar a los equipos que arriesgan más que los que se conforman con el empate.

3-5-2 Quique Setién 1 Joel 5 Bartra 3 Javi García 23 Mandi 11 Tello 10 Boudebouz 19 Cambio 80' Sale William Carvalho Barragán 21 Giovani Lo Celso 6 Cambio 74' Sale Sanabria Canales 17 Joaquín 7 Cambio 83' Sale Loren Morón Sergio León 1 Tarjeta amarilla 86' Tarjeta amarilla Pichu 5 Jonathan Silva 2 Juanfran 14 Raúl García 28 Tarín 3 Tarjeta amarilla 37' Tarjeta amarilla Bustinza 10 Cambio 54' Sale Sabin Merino El Zhar 21 Tarjeta amarilla 93' Tarjeta amarilla Rubén Pérez 6 Gumbau 27 Cambio 54' Sale Vesga Óscar Rodríguez 26 Cambio 76' Sale Guido Carrillo Tarjeta amarilla 2' Tarjeta amarilla Youssef En-Nesyri 5-4-1 Mauricio Pellegrino

Setién es un entrenador que toma decisiones llamativas. Después de ganar en Girona en la jornada intersemanal, el entrenador del Betis revolucionó el once de su equipo. Hasta siete jugadores entraron como titulares en un intento de ofrecer frescura y velocidad ante el previsible músculo del Leganés. Una rotación masiva en la que el entrenador cántabro incluyó incluso al portero, pues Joel Robles sustituyó a Pau López, titular en LaLiga. Setién entiende que su plantilla necesita ser gestionada con la intención de que todos se sientan importantes. El objetivo no es otro que competir con garantías jueves y domingo. El Leganés, con menos profundidad de plantilla, solo hizo un cambio con respecto al once que logró un meritorio triunfo contra el Barcelona.

Cambiaron los hombres, pero por supuesto, jamás el estilo del Betis. Los de Setién se hicieron con el balón desde el inicio. El Leganés, también con una defensa de tres centrales, asumió su papel con resignación. Se metió atrás e intentó dificultar que la sinfonía de pases realizada por el Betis se tradujera en peligro y verticalidad. En esa cuestión radicó el mal del conjunto andaluz, que por muchos minutos confundió tener el balón con un juego demasiado insulso, que en raras ocasiones creaba peligro. No le faltaba al Betis toque, sin duda, pero sí algo más de llegada. El Leganés se sintió cómodo en su papel, corriendo detrás del balón e impidiendo que Canales, Boudebouz y Joaquín recibieran el balón al borde de su área, donde realmente se cuece el peligro. Incluso se estiró se rebeló a su papel secundario en un disparo de El Zhar que despejó muy bien Joel, que se estrenaba en la Liga. Con el choque anestesiado entre el toque sin profundidad del Betis y el repliegue intensivo de los madrileños, Sergio León encontró un resquicio en la defensa madrileña. Su centro al segundo palo fue rematado por Joaquín. El balón iba blando, pero aun así era muy complicado para Cuéllar, que no se venció, se dobló como un contorsionista y metió una mano estupenda para hacer una gran parada. Fue la única vez en la que el Betis convirtió su toque en peligro real de gol.

El Betis fue más incisivo en la segunda mitad. Adelantó las líneas, multiplicó su número de pases y lo intentó de todas las formas ante un Leganés muy defensivo. En su afán por sacar siempre el balón parado, incluso concedió una clara ocasión que En-Nesyri estuvo a punto de aprovechar. Setién metió mucha artillería en el campo y el dominio andaluz fue abrumador. Avisó Loren en un buen remate de cabeza a pase de Joaquín. Lo mejor, no obstante, estaba por llegar. El Betis encontró premio a su posesión, a su paciencia, a una manera de entender el fútbol muy particular. Fue en el último minuto, escenario idóneo para una combinación excelsa. Loren, en gran momento, acabó con el Leganés y disparó al Betis a puestos europeos.