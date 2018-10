Simeone saca la bandera de Francia

En ocasiones, en sus comparecencias de prensa, a Diego Pablo Simeone le da por ondear la bandera del fútbol que siente. Esas defensas de su manera de entender el juego suelen coincidir, a veces, cuando en el banquillo de al lado se sienta un técnico que preconiza un libreto opuesto al suyo. Este domingo, a su izquierda, estará Quique Setién. Una ocasión pintiparada para que Simeone reforzara y aireara una de las conclusiones que dejó el pasado Mundial de Rusia. Entre la Francia de Deschamps y el Atlético hay muchas similitudes. El control del partido a través de los espacios, la elaboración rápida y vertical, el contragolpe... “Los equipos, a partir del Mundial, interpretaron que hay otra forma de jugar, donde también desde el resguardo defensivo se crece ofensivamente. Hoy no es fácil ganar en ningún lado, porque los equipos han crecido defensivamente”, reivindicó el Cholo, que perfila una delantera con Griezmann y Lemar o Correa ante la ausencia por lesión de Diego Costa y que a Kalinic no parece verle listo aún.

Entre Simeone y Setién, bien situado en la carrera de futuro de quién será el sucesor del argentino cuando este se marche, hay cierto pique desde que el técnico verdiblanco expresara que él jugaría de otra manera si fuera entrenador rojiblanco.

A esa declaración, Simeone le dio una respuesta muy canchera la temporada pasada en el Villamarín. De inicio, dispuso un cuatrivote (Saúl, Gabi, Thomas y Koke). Con 0-1 a falta de media hora, El Cholo comenzó a operar para guardar el resultado. Metió a Giménez por Correa. Más cemento para el dique. El remate llegó en el descuento cuando quiso terminar el partido con seis defensas sobre el campo y dio entrada a Lucas por Thomas. Aquello pareció uno de esos tiempos muertos picajosos que en baloncesto pide el ganador a falta de pocos segundos.

No dejó de ser curioso que esta vez uno y otro entrenador elogiaran el crecimiento de su rival en las facetas que a priori no son los puntos fuertes de sus equipos. Si Simeone recalcó dos veces que el crecimiento del Betis se ha producido a partir de su mejoría defensiva, Setién puso en valor el juego con balón del Atlético. “Más allá del juego asociado, que es muy bueno debido a que su entrenador pregona y los futbolistas pueden ejecutarlo y lo hacen muy bien, el mayor crecimiento del Betis fue defensivo. Seguro. No tengo ninguna duda”, analizó Simeone. “No sé si el Betis deja tantos espacios atrás. Cuando jugó acá con nosotros lo hizo 5-4-1. Eso le ha dado mucha fortaleza defensiva. El crecimiento enorme que tuvo y tiene el Betis esta temporada es por su trabajo defensivo”, reiteró el técnico rojiblanco. “Contra el Brujas tuvieron el 68% de posesión. El Atlético no renuncia a tener el balón, no lo regala. Quizás no tengan los mecanismos que tenemos nosotros, que los trabajamos a conciencia, porque tienen otra manera de entender el fútbol”, concluye Setién.