Valverde: “Tácticamente, el Valencia es invulnerable”

Aunque sufre por norma, al Barcelona no se le da mal Mestalla, donde no conoce la derrota desde 2007. Pero por el momento el equipo de Ernesto Valverde se ha mostrado demasiado visceral, tan gallardo e hipnótico en la Champions como tibio y desnortado en LaLiga, donde suma tres partidos sin vencer, saldados con dos empates (Girona y Athletic) y un batacazo (Leganés). Le toca ahora medirse con el Valencia este domingo (20.45, Movistar Partidazo) un rival del que no se fía el técnico azulgrana por más que no sea el equipo fiero de la temporada anterior. “Quizá está menos acertado que el año pasado, pero mantiene sus señas de identidad muy claras. Si está en Champions por algo y el partido será de ese nivel, de Champions”, expuso Valverde; “utiliza un 4-4-2 muy marcado, tácticamente es invulnerable porque resulta muy difícil entrar por dentro. Y cuando te roba, se despliega muy bien y utiliza a sus grandes delanteros”.

Atacar por dentro y por fuera, por los pasillos interiores y por las alas, siempre ha sido la preocupación de Valverde porque considera que un equipo se enriquece con las opciones ofensivas. “¿Pero qué sistema le gusta más?”, le cuestionaron. “Con el que ganemos. Ese me encanta”, respondió el entrenador azulgrana, que tiró de ironía en varias ocasiones, posiblemente enrabietado por las críticas que recibe desde fuera pero sobre todo desde los despachos del Camp Nou. Aunque agregó: “La gente le da mucha importancia y hay que hablar de esto durante la semana… Pero siempre jugamos igual, metemos gente dentro para intentar dominar el partido y hacer daño por fuera. Nosotros tenemos buen juego interior y hay que mantenerlo”. También pretenderá hacerlo ante el Valencia, aunque sabe que su equipo no disfrutará de muchos espacios ni piropos. “Sabemos el ambiente que nos vamos a encontrar, el rival, el equipo… Es uno de los grandes partidos de LaLiga. Son duelos duros y difíciles. Y ellos están en una situación en la que circunstancialmente no han ganado en casa, pero es un gran equipo y este es de esos partidos que te marcas porque sabes que te la estás jugando”.

Aparcada la carpeta del juego, a Valverde le incomodaron las preguntas por nombres propios. “A mí Arturo no me ha dicho nada. No sé si está enfadado por el partido o si ha tenido un accidente doméstico”, replicó cuando le interrogaron sobre el emoticono de enfado que puso en las redes sociales tras ser suplente ante el Tottenham. En su lugar jugó Arthur. “Tiene características diferentes, es muy específico y entendía que nos podía ir bien. Es un jugador que tenemos que tener en cuenta nosotros y los rivales porque nos da control de juego y posesión”, le elogió Valverde, que sin embargo insinuó que no saldría de la partida ante el Valencia. Tampoco se sabe si lo hará Luis Suárez, que tiene molestias en la rodilla, hasta el punto de que renunció a jugar los dos próximos duelos con la selección uruguaya. Y terminó con Dembélé, que perdió el sitio en Wembley para que el equipo ganara en pausa y toque a cambio de perder agitación. “Tiene un enorme talento con el balón. Tiene que aprender como todos, y más porque es joven. Pero jugar en este equipo de titular no es fácil y ha jugado unos cuantos hasta ahora”. Aunque salga quien salga, Valverde no tiene dudas sobre el reto de la temporada: “Nuestro objetivo es ser mejores todos los días y eso se logra en LaLiga”. Próxima parada: Mestalla.