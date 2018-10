Arthur junta al Barcelona

Gasper Cillessen, portero suplente del Barcelona, fue el primer jugador azulgrana en enfilar rumbo al autocar. En el camino se encontró con su compatriota, también guardameta, Michel Vorm. Cillessen miró a su colega con cara de circunstancia, como si tuviera que dar explicaciones. “Messi”, salió al corte Vorm. El portero suplente del Tottenham -está lesionado- no encontró mejor análisis que el fútbol del 10 argentino para explicar la derrota de los Spurs en Wembley (2-4). Y el meta holandés no falló en su escueto análisis: por Londres pasó el Messi más voraz. Arropado, en cualquier caso, por un Barça coral, dueño del juego y del partido, que entre su carrusel de sensaciones positivas regresó a Barcelona con una noticia (aún más) esperanzadora: Arthur Melo.

El Barça y Messi se retroalimentan. Para encontrar su mejor fútbol, el 10 necesita encontrar al mejor Barça. Entonces, cuando funciona la cocina, el argentino devora en el área. A partir de Rakitic, Busquets y Arthur, el Barcelona se miró en el espejo del Barcelona y Messi se sintió Messi en Wembley. Entre los tres fallaron solo 10 pases, ninguno el español (100% de efectividad), cuatro el croata (94%) y seis el brasileño (91%). “Hemos sido constantes durante todo el partido, supimos defender cuando tocaba defender y atacar cuando tocaba atacar. No es fácil jugar con el Tottenham en su casa, pero creo que hicimos un gran partido y tenemos que felicitarnos”, celebró el volante, que ganó seis de sus nueve duelos individuales, firmó tres entradas exitosas, además de birlar tres pelotas a los muchachos de Mauricio Pochettino.

Después de levantar su quinta Champions en Berlín (2015), solo Umtiti se afianzó en el once (ante el Tottenham no jugó por sanción y su lugar lo ocupó Lenglet). Ningún otro refuerzo se pudo consolidar en el cuadro azulgrana. Ni Semedo ni Sergi Roberto hacen olvidar a Dani Alves, tampoco Dembélé a Neymar y Coutinho tiene más pinta de extremo que de volante. La aparición de Arthur no solo simboliza aire fresco, sino también la oportunidad de juntar al equipo, lejos del golpe por golpe. “Esperamos que todos confíen en él; sus cualidades nos vienen muy bien, porque asegura muchos pases, no pierde el balón y nos permite dominar el partido”, lo elogió Valverde.

Messi no suele fallar en sus análisis. “Este me gusta mucho”, le dijo a Pep Guardiola sobre Busquets cuando el pivote de Badia subió al primer equipo, y este verano el 10 se encandiló con Arthur. “Todos los que han llegado son muy buenos, pero Arthur me sorprendió. Es muy confiable y muy seguro”, le dijo el rosarino a Catalunya Ràdio. Y hasta se animó a comprarlo con uno de sus grandes socios. “Salvando las distancias, me recuerda a Xavi. Tiene un estilo muy parecido. Juega cortito y no pierde el balón”, aseguró el capitán azulgrana. “Tiene talento, puede encajar muy bien en el Barça”, corroboró Xavi Hernández.

“Yo he admirado mucho a Xavi y que me comparen con él me hace muy feliz. Era el constructor del Barça”, reveló Arthur. Su presencia en el once dejó a dos tipos pesados en el banquillo: Vidal (por su DNI) y Dembélé (por el coste de su fichaje, 140 millones, el segundo más caro en la historia del club). A ninguno le gustó nada sentarse junto a Valverde en Wembley. El francés puso cara larga, mientras que el chileno no se cortó y publicó en Instagram una cara de enfado. Ocurre que, para Valverde, mientras Vidal y Dembélé estiran al Barcelona, Arthur lo junta. Lo agradece Messi, lo sufrió el Tottenham.