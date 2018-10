“Si Leo corre, los demás debemos apretar los dientes”

“La Champions es la frutecita del postre para todos, pero somos conscientes de que para conseguirla hay que estar bien en LaLiga y en la Copa; si no, no se te da. No es tan fácil cambiar de chip. No podemos dejar de lado a ninguna”. Así de ambicioso se mostró Messi, aclamado por la prensa inglesa y sobre todo por los distintos comentaristas, la mayoría exjugadores, como Gary Lineker, después de su exhibición en Wembley.

El 10 se mostró pletórico por la actuación de su equipo, “por haber manejado la posesión y el tiempo, por nuestra superioridad, por todo”. “Hicimos un partidazo”, remató. “El primer tiempo fue extraordinario. Tuvimos mala suerte con los goles en contra, con los palos —él suma nueve en diez partidos—, y, sin embargo nos sobrepusimos a todo; éramos conscientes de la importancia de la cita ante un rival difícil y en un campo como Wembley”.

El ejemplo de Messi cundió en el Barça. “Es el mejor del mundo”, subrayó Jordi Alba. “Ya sabemos cómo ataca y defensivamente ha estado espectacular, corriendo como el que más, Y si Leo corre, los demás ya sabemos que tenemos que apretar los dientes. Hemos sido un equipo solidario. Leo nos hace mejores a todo”, insistió el lateral izquierdo del Barça.

“Si jugáramos todos los partidos al mismo nivel que este, ganaríamos todas las competiciones cada año, pero no es fácil”, acabó Alba. “Es evidente que el equipo está para estas grandes citas”. La alegría de Jordi Alba y Messi contrastó con el mal humor de Arturo Vidal, reflejado en un mensaje en las redes sociales, y el abatimiento de Dembélé a la salida del campo pese al 2-4.

Ambos salieron señalados de alguna manera después de que los once que formaron anoche cumplieran muy bien ante el Tottenham. Valverde, en cualquier caso, insistió en que “no ha cambiado nada, somos el mismo equipo que intenta dominar los partidos y llevar la iniciativa. El fútbol es como es; a veces juegan unos, y otras lo hacen otros. Los resultados no siempre acompañan; esta vez fue sí en Londres”.

“Ha sido un partido intenso, un punto más incluso de lo que preveíamos”, prosiguió el entrenador del Barcelona. “El Tottenham ha puesto mucha fuerza al juego y nosotros intentábamos salir con la pelota jugada desde atrás. Y creamos las situaciones suficientes de gol parar ganar y no haber sufrido tanto. Lo que ocurre es que siempre se sufre en la Champions”.

El entrenador azulgrana personalizó en Arthur, señalado como uno de los mejores del encuentro, capaz de dar temple a su equipo: “Esperamos que todos confíen en él; sus cualidades nos vienen muy bien, porque asegura muchos pases, no pierde el balón y nos permite dominar el partido”. Y, naturalmente, se refirió a Messi: “Viene de marcar tres goles al PSV hace muy pocos días. Y encima ha tenido mala suerte con esos dos postes. Todos esperábamos su gol y ha hecho dos. Está contento y eso es lo que nos interesa”.

“Los puntos cuentan mucho en este partido que teníamos marcado”, acabó Valverde, consciente de que el Inter había ganado en Eindhoven (1-2). “Nos impulsan para todas las competiciones. La temporada es muy larga y el domingo nos espera otro partido muy exigente en Valencia”. “Queríamos mostrar nuestro interés por la Champions”, zanjó Rakitic.

El croata, buen amigo de Modric, también reivindicó la condición de número uno de Messi: “Con todos los respetos a los que ganan premios, todos sabemos que hay uno diferente que es Messi. Sí, Modric hizo una temporada muy buena y quizá la gente quiere cambiar, pero el mejor de todos es Messi”.