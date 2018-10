Tottenham - Barcelona en directo, la Champions League en vivo

Parece que Valverde va a jugar con un 4-3-3, que es el sistema que ha repetido durante este curso cuando en el anterior, tras la marcha de Neymar, se decantó por el 4-4-2 para compactar al equipo. Ahora, sin embargo y en consonancia con los gustos de Messi y del aficionado azulgrana, se juega con el 4-3-3. Pero no es lo mismo jugar con Dembélé de extremo -hasta ahora era la apuesta principal del mister- que con Coutinho como hará en Wembley. La diferencia estriba en que mientras a Dembélé le cuesta volver y subrayarse en el ejercicio defensivo -perezoso como es-, a Coutinho no le importa desgastarse en esa tarea. Es por eso que parece claro que cuando el Barça repliegue, Messi y Luis SUárez se quedarán arriba y Coutinho se retrasará un poco para formar dos líneas de cuatro.

El encuentro se va a disputar en Wembley, toda vez que el Tottenham todavía no ha acabado las obras del nuevo White Hart Line. El estadio, sede de la selección inglesa, no presenta el mejor de los tapetes. Resulta que hace un par de semanas se disputó un combate de boxeo y en la medular se aprecia el desgaste del césped. Las áreas, sin embargo, están en buen estado.

Jordi Quixano

No es, en cualquier caso, el mejor momento del Barcelona, que suma tres encuentros sin conocer el triunfo (derrota ante el Leganés y empates frente al Girona y el Athletic) y que ya pone en tela de juicio al técnico Valverde, el mismo que en el curso anterior conquistó la Liga -con solo una derrota en la última jornada cuando ya haía cantado el alirón- y la Copa. Ocurre, sin embargo, que hay dudas sobre su fútbol, toda vez que no gobierna los encuentros como antaño y sobre todo no es capaz de someter a los rivales a través del pase. Así, no da con la tecla el entrenador y hay varios jugadores que no están a su mejor nivel, como Piqué, Umtiti, Busquets, Luis Suárez....