Isco, un mes de baja por una apendicitis

Isco Alarcón sufre "una apendicitis aguda" que le obligará a pasar por el quirófano "en las próximas horas", según informó este mediodía el parte oficial del Real Madrid. El tiempo de recuperación para una intervención de estas características ronda el mes, según las fuentes médicas consultadas, lo que obligará al malagueño a perderse, al menos, el duelo de este miércoles ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán (22.00 horas) y el del próximo sábado contra el Atlético de Madrid (20.45 horas). Además, Isco verá comprometida su convocatiroa para unirse a la selección nacional, prevista para el próximo 6 de octubre para disputar un partido amistoso con Gales y otro oficial con Inglaterra los días 11 y 15.

El malagueño acudió a Valdebebas a entrenarse con sus compañeros del Madrid en la última sesión preparatoria antes de viajar a Sevilla. Fue entonces cuando los médicos del club determinaron que debían darle la baja.

"Esta mañana ha llegado con molestias abdominales y parece que es apendicitis y que va a tener que operarse", dijo Julen Lopetegui, el entrenador madridista, en la conferencia de prensa organizada por el blub. "Deseo que todo vaya bien y que tenga una rápida recuperación. Todas las bajas son malas noticias, pero después de lamentarlo, al segundo siguiente pensamos en las soluciones y en el jugador que va a estar. Máxima confianza en los jugadores que están".

"No he podido hablar [con él], le han hecho pruebas y se ha ido. Me consta que está a punto de entrar al quirófano, hablaré luego con él. Espero que todo vaya bien y que cuanto antes pueda volver al estado de forma en el que estaba, que estaba muy bien", ha añadido el técnico.