Valverde: “El ruido que está generando el Girona-Barça de enero me parece incomprensible”

Desde que empezó LaLiga, Ernesto Valverde ha tenido que responder casi siempre por el duelo ante el Girona. Sin embargo, al técnico azulgrana no se le ha cuestionado por el partido que se jugará mañana, si no por el que, en principio, se disputará en Miami en enero. “¿Qué quieres que diga?”, se sorprendió el Txingurri; “el ruido que está haciendo ese partido me parece incompresible. Lo que está claro es que se va a jugar, ya veremos dónde y cuándo”.

Hace 10 días el Barcelona y el Girona le pidieron formalmente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) autorización para jugar el encuentro por la jornada 21 en Estados Unidos. Este viernes, la Federación envió una carta a LaLiga en la que, por el momento, desautoriza a que el partido se juegue en Miami. LaLiga había seleccionado este partido como parte del acuerdo con la empresa estadounidense Relevent, por el cual, durante los próximos 15 años, un partido del campeonato liguero se jugaría en Estados Unidos. Los primeros que se opusieron fueron los jugadores. “El jugador está en desacuerdo de que se tomen decisiones unilaterales de jugar fuera de España. Somos los protagonistas de este deporte, con árbitros y aficionados y estamos cansados de estas situaciones”, comentó, en su momento, el presidente de la Asociación de Futbolistas de España (AFE), el exjugador David Aganzo.

“Está claro que todo ese desacuerdo es el que genera toda esta información. Si no, es incomprensible que un partido de dentro de cuatro meses tenga todo este ruido”, analizó Valverde. “Habrá que estirar la goma tres o cuatro meses veces más. El que me preocupa es el de mañana”, completó el preparador azulgrana. Y mañana el Girona visita el Camp Nou a las 20:45. “Ya hizo una buena campaña la temporada pasada, con una mentalidad de jugar hacia arriba. Ahora están igual, han comenzado con buenos resultados. Yo los veo en esa línea de jugar sin complejos. Mañana no tienen nada que perder. Eusebio siempre planta cara a los partidos, será un partido intenso”, sostuvo.

No quiere ir más allá del Girona Valverde. Ni siquiera cuando le preguntan por las rotaciones –“ya veremos”, respondió-, muchos menos cuando le preguntan por su futuro. “Tengo contrato y tengo posibilidad de ampliarlo un año más. Ya sabemos cómo van las temporadas, cómo va el equipo. Todo me parece bien, pero todavía estamos en septiembre”, subrayó. “¿Si estoy agotado?”, cuestionó Valverde; “no sé. Todavía estamos en septiembre como para hablar de agotamiento. Hay margen para agotarse, esto acaba de empezar”.