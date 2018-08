Aganzo: “El fútbol no puede crecer de cualquier manera”

La decisión de LaLiga de jugar un partido en Estados Unidos es la chispa que ha generado el nuevo incendio del fútbol español. El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo (Madrid, 37 años), reunió a los jugadores el miércoles y de ahí salió un rechazo "unánime" a sacar el campeonato fuera de España. También salió una amenaza de huelga que paralizaría el balompié.

Pregunta. Tras la reunión, sorprendió la rotundidad del mensaje y el tono. ¿Era realmente necesario?

Respuesta. Por supuesto. Se está llevando al fútbol por un camino que no es el mejor ni para futbolistas, ni aficionados y solamente saca provecho LaLiga.

P. ¿LaLiga ha garantizado una reunión para tratar el tema?

R. No, todavía no tenemos esa posibilidad de reunión, esperemos que se concrete próximamente. Estamos esperando una contestación de la patronal.

P. ¿Existe la posibilidad de que esto se enturbie tanto que ni hablen? ¿Hay malas vibraciones de la otra parte?

R. Malas vibraciones no. Estamos convencidos de que las decisiones unilaterales no son nunca las adecuadas para manejar el fútbol. El consenso es muy importante en este mundo para ver todas las perspectivas y conocer todas las opiniones.

P. ¿Han hablado con alguien de LaLiga después de la reunión del miércoles?

R. No, no hemos hablado con nadie.

P. ¿Es realmente malo el acuerdo para la competición?

R. Claro que sí. Sacar un partido fuera de España no tiene ningún sentido, más allá de ganar dinero y hacer negocio. Pero los futbolistas están muy unidos. No hizo falta ningún tipo de votación. Estaban convencidos de todo lo que se habló. Lo importante es que están unidos ante decisiones que nos afectan.

P. ¿Han hablado con los clubes?

R. Hay presidentes que también les parece una locura es partido en Estados Unidos. Pero da igual que sea Estados Unidos que China o Japón. Estamos en contra de que se saque la competición fuera de España.

P. Usted apela a los valores del fútbol ¿A qué valores se refiere?

R. Valores hay muchos. Salud, sentimiento, afición, compañerismo. Como futbolista quieres compartir un gol con tu afición, jugar en estadios emblemáticos de España. Personalmente me preocupa que este mundo del fútbol pueda cambiar. No estamos en contra del cambio si es para mejor, pero las decisiones unilaterales no son el camino para mejorar este deporte.

P. ¿Por qué están tan seguros de que el cambio va a ser para peor?

R. Porque nadie cuenta con los futbolistas. Ellos saben que LaLiga no ha actuado bien, la prueba es que la reunión no duró mucho y no hizo falta ni votar. El calendario es muy apretado, no hay fechas. Y no es solo eso. Los horarios son condicionados a los derechos de televisión. La temporada pasada hubo compañeros árabes que estuvieron en LaLiga sin ningún tipo de relevancia, que tuvieron que pagar para estar en sus clubes. Es un cúmulo de circunstancias que han provocado que se diga basta.

P. Todo esto suena a otro episodio de la guerra entre AFE y federación contra LaLiga.

R. No vamos a mezclar estos temas que nada tienen que ver con lo que estamos tratando ahora.

P. Los jugadores viajan a EE UU en las giras veraniegas.

R. Pero están planificadas. Tienen descanso. Están 10 o 15 días en esos países. Juegan y entrenan en ese país. No se tiene en cuenta el jet lag, la recuperación pospartido. Pero insisto, el contrato se firma para 15 años, de manera unilateral. El sentido común debe imponerse en este deporte.

P. ¿Es eso lo que más ha molestado? ¿Que no se haya ni preguntado a los jugadores?

R. Es que hay que hablar con los jugadores. También con el CSD, con la UEFA, con la FIFA, con la CONCACAF. Vamos a jugar a un país que tiene una Liga y hay que tener máximo respeto a eso.

P. LaLiga dice que va a afectar lo menos posible al calendario de los equipos.

R. Un Barça, un Atlético o un Madrid tienen dos partidos a la semana. Entendemos que el fútbol tiene que crecer, pero no de cualquier manera. Los futbolistas somos seres humanos y necesitamos descanso. Si queremos que la Liga española sea buena, debe ser anteponiendo la calidad. El talento necesita descanso, con fatiga cada vez habrá menos.

P. ¿Es más fatigoso viajar siete horas en business que 11 en autocar, como hacen algunos equipos de Segunda?

R. Por supuesto que es una locura hace un viaje por carretera de Lugo a Málaga. También es algo que debemos modificar. Pero ¿quién le dice a usted que el día de mañana no va a haber tres o cuatro partidos en EE UU?

P. ¿El aficionado entendería una huelga de jugadores?

R. Pregunte al aficionado qué va a sentir cuando vea jugar fuera a su equipo.

P. ¿Pero sería mejor dejarles sin fútbol?

R. Pero quieren ver fútbol en su campo. Quieren ver al Barça, al Madrid o al Atlético en su campo, no fuera.

P. ¿Cuál es la opinión de los futbolistas extranjeros? ¿Se les tiene en cuenta desde la AFE?

R. Yo hablo con todos los compañeros y están a muerte con nosotros. También entienden que LaLiga tiene que jugarse aquí.