Los futbolistas de LaLiga rechazan jugar en EE UU y amenazan con una huelga

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, ha manifestado este miércoles, en relación sobre todo a la decisión de LaLiga de disputar encuentros en Estados Unidos, que jugar allí “es una locura” y que, por “unanimidad” los jugadores se niegan a la decisión. Tras una reunión con los capitanes de los equipos de Primera División, Aganzo ha advertido que los jugadores llegarán “hasta el final” en esta situación, por lo que, si tras reunirse con LaLiga en septiembre esta no revoca su decisión, podrían iniciar una huelga.

“Los futbolistas no estamos en venta. No solo pensamos en el dinero, pensamos en la afición y en la salud. Aquí, nosotros estamos preocupados por la afición, vemos el fútbol de otra manera. Ir a Estados Unidos es una locura, no hay tiempo material en el calendario. Ha llegado el momento de decir basta. ¿Quién ha contado con la afición y quiere el fútbol como un deporte?”, ha declarado el exfutbolista en rueda de prensa tras la mencionada reunión en Madrid.

“Nosotros tenemos varios problemas, necesitamos arreglarlo con la patronal, tenemos una comisión con LaLiga en septiembre. Es una falta de respeto tomar esta decisión de 15 años sin contar con nadie. Si no se nos contenta, estamos dispuestos a llegar hasta el final y empezaremos a actuar”, ha señalado.

El madrileño ha indicado que los futbolistas están en desacuerdo por unanimidad. “Está claro que el futbolista está en desacuerdo con jugar partidos fuera de España, pensamos que todo se puede hacer de forma más coherente y de la que participen todas las partes. Esta decisión es una falta de respeto, nos hemos cansado, somos los protagonistas de este deporte, junto con la afición, y estamos cansados de que no se nos valore”, ha declarado.

“Los jugadores están indignados, sorprendidos y no entran en razón. Por supuesto, están en contra, no ha habido ninguno que haya estado en desacuerdo, ha habido unanimidad. Hay clubes que sí están de acuerdo con la decisión y tendrán que buscar una solución. Son ellos los que tienen que ofrecer más información”, ha explicado.

Aganzo quiso dar importancia a la afición que hay detrás de los equipos. “Ya no es el partido en sí, el fútbol es otra historia. La afición tiene que estar en contra de toda esta situación, el sentido común tiene que empezar a imperar. Se toman decisiones sin consultar. Yo estoy aquí por la afición, por la gente que vive el deporte. Tiene que haber modernización, pero no de cualquier manera”, ha asegurado.

Malos horarios

Además de la problemática de los choques en Estados Unidos, otro punto tratado en la reunión, según Aganzo, han sido los horarios de los partidos de LaLiga Santander. “Pensamos que el fútbol, aparte de dinero, tiene afición, cantera, salud. Nos estamos acostumbrando a ver un fútbol de dinero. Los futbolistas estamos todos a una, están con su asociación y en desacuerdo con estas decisiones. Creo que, por ejemplo, jugar un lunes no es natural”, ha agregado.

“Los jugadores, aparte del tema de Estados Unidos, que es la gota que colma el vaso, estamos tratando el tema de horarios, el tema de Arabia Saudí, el del control económico. Ha habido compañeros del Elche o el Granada que han sido despedidos. Voy a invitar a Javier Tebas a que se vista de corto para que trate de ver el fútbol de otra manera. Muchas veces me he sentado con él, me ha contado su plan de negocio y estamos en desacuerdo”, ha comentado.

Aganzo estuvo acompañado en la rueda de prensa por Jesús Barbadilla Jesule, vicepresidente de la AFE; Diego Rivas, secretario general; y Xavi Oliva y Sergio Piña Queco, vocales.