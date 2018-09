El lateral español del Arsenal Bellerín denuncia insultos homófobos de sus propios aficionados

El lateral español del Arsenal Héctor Bellerín ha denunciado en una entrevista en The Times que en los dos últimos años viene sufriendo insultos homófobos de su propia afición del Arsenal. "La mayor parte me llegan online, pero otros se escuchan en el estadio. Me llaman 'lesbiana' porque llevo el pelo largo y después siguen con otros muchos insultos homófobos. Cuando juego mal, la situación se vuelve insostenible", ha denunciado el futbolista.

Bellerín, en la London Fashion Week.

El peor momento lo vivió hace un año y medio, cuando tuvo que cerrar sus cuentas en las redes sociales por los comentarios ofensivos que recibía. Durante este tiempo, Bellerín ha mostrado su afición por el diseño y la moda.

"Ahora ya me he acostumbrado, pero puede hacer daño. Cada cierto tiempo te lleva a meterte en discusiones", continúa el canterano del Barça, fichado por el Arsenal en 2011. "El problema es que los aficionados tienen una idea de cómo un futbolista debe vestirse, cómo debe comportarse y cómo debe hablar. Si actúas de forma distinta de lo que esperan te conviertes en una diana. Es mucha presión. Se trata de algo muy peligroso, porque en la vida sería necesario ser libre de expresarse cada uno como es", añade en la entrevista.

El lateral reconoce que muchas personas le dicen cosas bonitas, pero que "es normal concentrase en los insultos". "Y cada día trato de aprender a combatir la situación de la mejor manera posible", concluye.