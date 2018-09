Pekerman se despide de la selección de Colombia

El ciclo de José Néstor Pekerman al frente de la selección colombiana de fútbol ha llegado a su fin. No por dilatado, el adiós del entrenador argentino con el que los cafeteros dieron un notorio salto de calidad en los Mundiales de Brasil y Rusia ha sido menos doloroso. Con su liderazgo tranquilo, sin estridencias, ‘don José’ se había metido en el bolsillo a los colombianos durante los seis años que estuvo al frente del equipo.

"José Pekerman ha manifestado su decisión de retirarse de la selección Colombia de mayores, da por cumplido un ciclo que fue altamente exitoso", manifestó este martes Ramón Jesurún, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, a la salida de una reunión que se prolongó más de tres horas. “Siento que los objetivos planteados fueron cumplidos”, declaró por su parte el técnico de 69 años, cuyo contrato había expirado el 31 de agosto, tras el anuncio que acabó con la larga espera de los aficionados.

Colombia cayó por penaltis ante Inglaterra en octavos de final del Mundial, tras igualar con un gol del defensa Yerry Mina. En los últimos días, varios directivos del fútbol colombiano habían manifestado que renovar a Pekerman era el único camino.

Su continuidad, sin embargo, dividía opiniones en la prensa deportiva, y el futuro del banquillo colombiano se convirtió en un hervidero de rumores. Diversas versiones apuntaban al colombiano Juan Carlos Osorio, que alcanzó con México los octavos de final en Rusia, pero Paraguay lo anunció el lunes como su nuevo entrenador. Por lo pronto, Colombia tendrá un entrenador interino, Arturo Reyes, el seleccionador sub-20, en sus amistosos de este mes ante Venezuela y Argentina.

"Hoy la Federación Colombiana de Fútbol no tiene ningún plan B, ningún plan C, ningún plan D, no tenemos candidatos ni nada, estamos apenas intentando asimilar la decisión que nos acaba de transmitir el profesor", explicó Jesurún.

La hoja de servicios de Pekerman habla por sí misma. En Rusia se convirtió en el entrenador que ha dirigido a Colombia en más partidos de Copa del Mundo (9), por encima de Francisco Maturana, y también en el argentino que más encuentros mundialistas ha dirigido, junto a Carlos Salvador Bilardo (14). En sus tres Mundiales al frente de Argentina (2006) y Colombia (2014 y 2018) ha ganado nueve partidos, empatado tres y perdido dos. Don José se marcha de Colombia invicto ante selecciones europeas desde que asumió el cargo en 2012.

Pekerman era tremendamente popular en Colombia, como lo demostró el entusiasta recibimiento que cerca de un millón de personas le dio al equipo a la llegada de Rusia a pesar de que no pudo repetir el deslumbrante Mundial de cuatro años atrás en Brasil, cuando alcanzó los cuartos de final -su mejor actuación histórica- y coronó goleador a James Rodríguez.