Álex Gallar: “En Huesca, hacemos vida de calle”

El portero sacó en largo y por el balón pelearon los dos equipos en el centro del campo hasta que lo recibió Longo. El italiano lo abrió hacia la posición del interior derecho, quien lo condujo con la izquierda, sorteó a dos rivales y lo colocó con la derecha, con el interior, cruzado, para que se colara entre las piernas del meta. Fue un pim, pam, pum. Al Huesca le había costado menos de cinco minutos marcar su primer gol en Primera División. Ante el Eibar. Obra de Álex Gallar (Sabadell, 26 años), el 11 del equipo, el mismo que marcó también el segundo (1-2): un golazo de falta que Cucho se animó a rematar de cabeza; ni rozó una pelota que ya iba envenenada. “Estamos muy contentos, no esperábamos este arranque, ni este recibimiento”, cuenta por teléfono el jugador, que se siente muy cómodo en la ciudad. “Somos futbolistas un poco diferentes, estamos siempre en la calle. Nada de hacer vida de estrella”, concede.

Efectivamente, Gallar es un tipo diferente en esta competición repleta de estrellas en la que, de vez en cuando, asoman perfiles tan interesantes como atípicos. No se formó en ninguna de las grandes canteras de LaLiga, hace cinco años jugaba en Tercera —“ahí ganaba poco, pero vivía con mis padres y con eso me pagaba los estudios de CAFE (tiene un grado superior de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte)”, explica—, y hace dos estaba en Segunda B. Hasta que el Huesca pagó la cifra récord en el club de 400.000 euros a la Cultural Leonesa. Y él metió el primer gol el día del ascenso, contra el Lugo (2-0). “Siempre he intentado superarme. Estoy muy contento de mi trayectoria; nunca nadie me ha regalado nada”.

Y cuando dice nadie, es nadie. De pequeño, empezó jugando de portero —“Me gustaban mucho los guantes”— porque su hermano, entrenador del equipo, el Juan XXIII de Terrassa, le decía que era muy malo: “Hasta que un día me metieron doce y lo dejé”.

Qué suerte la del Huesca. Los goles de Gallar, que reza una oración antes de saltar al campo —“Parece una tontería, pero es una costumbre que tengo. Me gusta rezar. Mi madre me dio la catequesis. Soy creyente”—, le dieron su primera victoria en LaLiga (1-2). En el segundo partido, el equipo, dirigido por Leo Franco, logró sacar un empate de San Mamés (2-2). Un inicio inesperado, que viven con ilusión. “Teníamos tres partidos fuera para comenzar y queríamos puntuar antes de llegar al Camp Nou”, dice.

Se presentarán este domingo (18.30, beIN LaLiga) en el estadio azulgrana con buenas credenciales. Tienen gol y aspiran a gustarse incluso en cancha ajena. Rubi, el técnico del ascenso, hoy en el Espanyol, les dio un marcado carácter ofensivo. Y han cambiado poco con Leo Franco. “Nos caracterizamos por ser un equipo muy valiente, siempre ha sido esa la filosofía del club. Sabemos por lo que luchamos, pero intentaremos tener la pelota”, apunta, después de recordar que en el equipo forman jugadores como Longo, Cucho Hernández y Chimy Ávila, además de futbolistas de segunda línea con llegada como Melero.

Aunque para sobrevivir en Primera tendrán que tratar de blindar su portería. “Debemos ser fuertes en defensa y cuando tengamos la pelota que esa posesión no sea estéril. Este año defenderemos un poco más. Y la salida del balón será más difícil, la presión del rival nos hace jugar más en largo. No podemos arriesgarnos por una tontería”, reflexiona. Si antes se obligaban a sacar el balón jugado, ahora el acento lo podrán sobre todo en la estrategia.

Sin miedo

“Sabemos de nuestras posibilidades. Tenemos los pies en el suelo”, asiente. Si bien, el objetivo, incluso en el Camp Nou, es uno: “Iremos con todo el respeto a todos los campos con la misma filosofía e intentaremos ganar”. Él ya se ha ganado su sueño. De todos los álbumes de LaLiga que guarda en casa desde hace años, el último ya tiene un cromo con el 11 del Huesca. “No paré hasta que me salió”, dice, símbolo de la ambición del Huesca. “Es un equipo que tiene el entusiasmo de los recién ascendidos, es intenso, está invicto, no tiene miedo y vendrá a jugársela”, advirtió Valverde, contento, por otra parte, porque Rafinha se queda en el Barça. Gallar compartirá escenario con estrellas como Messi, Dembélé y Coutinho —Valverde dijo que el brasileño jugará tanto de medio como de delantero durante la temporada— en el Camp Nou.