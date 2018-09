Valverde: “¿Alba? No es pregunta para mí”

No duda Ernesto Valverde. En la sala de prensa, regatea cada pregunta que pueda generar una respuesta que se pueda malinterpretar. Enemigo de la polémica, el preparador del Barcelona no quiso saber nada cuando se le cuestionó por Jordi Alba, uno de los grandes ausentes en la primera lista de Luis Enrique como técnico de la selección española. “No es una pregunta para mí, el seleccionador hace la lista y tiene que convocar a los que cree que son los mejores. Alba tendrá que gestionarlo de una manera natural y trabajar para volver. Igual que no me gusta que otros entrenadores cuestionen mis alineaciones, entiendo que al seleccionador le sucede lo mismo. Cada uno sabe lo que quiere para su equipo”, aseguró el Txingurri. También evitó hablar sobre Piqué, denunciado por la Guardia Urbana por conducir sin puntos en el carné. “Defendemos a un club y tenemos una vida pública y privada. No voy a decir nada, hasta que no hable con Gerard”.

El entrenador del Barcelona, en cambio, sí reflexionó sobre el cierre del mercado. El Barça cerró la plantilla con 23 jugadores, más Carles Alená, que tendrá dorsal del filial, pero su día a día será con el primer equipo. Además de contar con Miranda y Puig. “Lo bueno del mercado es que se ha terminado ya. Ya sabemos quienes somos los que vamos a tirar de esto hacia adelante. Tenemos que centrarnos solo en el juego y afrontar todos los partidos. Estoy contento con el equipo, claro que sí”, explicó Valverde. Y añadió: “El rol de los chavales del filial en el primer equipo lo dirá el tiempo y su rendimiento. Los casos de Riqui y Miranda son diferentes del de Carles”. También valoró la continuidad de Rafinha, que finalmente no arregló su cesión al Betis. “Nos puede ayudar. Todos los jugadores quieren tener minutos”.

El Barcelona recibe este domingo al Huesca en el Camp Nou (18.30). “Todavía es pronto para analizar si el Huesca ha hecho demasiados cambios respecto de la temporada pasada. Juega con ese entusiasmo de los recién ascendidos. Sacó buenos resultados en campos difíciles como Ipurua y San Mamés por méritos propios. Han jugado con intensidad y van a venir al Camp Nou sin miedo, a plantarnos cara y a no renunciar a ninguna sorpresa. Sabemos como son esos partidos porque ya hemos tenido dificultades con recién ascendidos. Empezaremos mal si pensamos que es un equipo muy asequible”, sostuvo Valverde.

El técnico azulgrana también analizó el grupo de Champions, en el que el Barça se medirá ante el Inter, el Tottenham y el PSV. “Tenemos que estar muy preparados desde el principio. Cualquiera de los tres nos puede restar puntos. No podemos desmerecer en ningún partido. Estamos exigidos”, concluyó Valverde.