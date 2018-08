José Castro: “Mariano nos dijo que solo quería jugar en el Sevilla”

El presidente del Sevilla, José Castro, se ha referido a la resolución del fichaje de Mariano, futbolista del Lyon pretendido por el club andaluz y por el que llegó a un acuerdo con la entidad gala para su traspaso por 35 millones de euros. El Madrid ha decidido ejercer su derecho de tanteo por el delantero y el Sevilla se ha quedado sin la llegada del que iba a ser el fichaje más caro de su historia. “Intentamos la contratación de Mariano, un fichaje ambicioso. Nosotros utilizamos los cauces legales y normales para su fichaje, llegando a un acuerdo con el Lyon y el jugador, pero es verdad que el Madrid tenía un derecho de tanteo. Nos han comunicado que lo van a ejercer, así que, aunque el jugador no nos haya contestado, a otra cosa mariposa”, afirmó este martes el presidente del Sevilla.

“Nosotros sí teníamos la palabra de Mariano de que solo jugaría en el Sevilla. Pero fútbol es fútbol y ellos han tomado esa decisión. No estoy enfadado, pero es evidente que le hemos abaratado la operación al Madrid. Creo que nosotros no teníamos nada que hablar con el Madrid y hemos actuado de buena fe. Debíamos hablar con el Lyon y el jugador, que por cierto no nos ha contestado todavía. Bueno, esto es largo y trabajamos ya en otras opciones”, afirmaba Castro intentando restar trascendencia a una decisión del Madrid que ha caído como una bomba en la afición del conjunto andaluz, que entiende que el conjunto blanco ha utilizado al Sevilla. “Entiendo que haya desilusión en nuestra gente, pero eso se puede volver en ilusión con los fichajes que van a llegar. Si el Madrid no lo ha querido antes y ha actuado ahora cuando nosotros hemos ido a por él es para preguntarle al Madrid”, aclaró Castro.

Con respecto a la posibilidad de que el Madrid contente al Sevilla con la cesión de Borja Mayoral, el presidente del club andaluz fue muy claro: “Eso de contentar no me gusta nada. Mayoral era una opción que tratamos, pero cada uno hace lo que le conviene cuando le conviene”. El Sevilla preguntó al Madrid por la situación de Mariano a principios del verano y la respuesta fue que no saldría del Lyon por menos de 70 millones. El conjunto andaluz dejó pasar el tiempo y acometió desde la semana pasada el fichaje de Mariano, logrando un acuerdo con el Lyon por 35. En ese momento el Madrid, amparado por su derecho de tanteo, interviene y se lleva al delantero por 22. Un auténtico chollo según algunas fuentes del mercado consultadas por este diario.