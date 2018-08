Sarabia rescata a un gris Sevilla

Todo lo bueno que hizo el Sevilla ante el Sigma Olomouc se condensó en el minuto 84. Entre Navas y Banega dibujaron un contragolpe al que le pusieron colofón André Silva con un pase excelente y Sarabia con una gran definición. El gol permitió al Sevilla lograr un buen resultado y encarrilar su clasificación para la fase de grupos de la Liga Europa, algo que deberá amarrar el próximo jueves en la vuelta de esta última previa de la competición. La victoria fue demasiado premio al gris encuentro que jugó el cuadro andaluz contra el 13º de la Liga checa. Un Sevilla muy cambiado en hombres y en fútbol con respecto al que se presentó en Vallecas (1-4) ante el Rayo. El equipo de Machín jugó sin ritmo, con problemas en la circulación de balón y sin la intensidad necesaria para someter a un rival de escasa calidad, pero con prestancia física.

El Sigma gozó de muchas ocasiones para adelantarse en el marcador y el Sevilla se salvó por la ausencia de pegada de los locales. Los cambios iniciales de Machín para refrescar al equipo no surtieron efecto y Navas y André Silva entraron en la segunda mitad para ser decisivos. La consecuencia más inmediata del partido en la República Checa desvela una gran diferencia entre los titulares y los suplentes en la plantilla del equipo andaluz. Mientras jugadores como Navas, Banega, André Silva o Sarabia vuelan, otros, caso de Muriel o Nolito, desprenden un aire de impotencia.

4-5-1 Vaclav Jilek 30 Milos Buchta 12 Jan Sterba 21 Michal Veprek 27 Tarjeta amarilla 72' Tarjeta amarilla Martin Sladky 2 Vaclav Jemelka 20 Simon Falta 22 Lukas Kalvach 8 David Houska 6 Cambio 84' Sale Pavel Dvorak Jakub Plsek 23 Cambio 86' Sale Martin Hala Tomas Zahradnicek 26 Cambio 78' Sale Jiri Texl Martin Nespor 1 Vaclik 24 Gnagnon 37 Juan Berrocal 5 Cambio 70' Sale Sergi Gómez Amadou 11 Cambio 70' Sale Jesús Navas Aleix Vidal 23 Tarjeta amarilla 66' Tarjeta amarilla Guilherme Arana 15 Gonalons 10 Tarjeta amarilla 73' Tarjeta amarilla Banega 8 Cambio 65' Sale André Silva Nolito 14 Tarjeta amarilla 91' Tarjeta amarilla Luis Muriel 17 1 goles 83' Gol Tarjeta amarilla 91' Tarjeta amarilla Sarabia 3-4-3 Pablo Machín

Hubo tanto cambio en el once del Sevilla que el equipo de Machín fue irreconocible en la República Checa. No hubo rastro del grupo que impuso su verticalidad y eficacia en Vallecas en el estreno liguero. El Sevilla sufrió las consecuencias, en este caso negativas, de las bruscas rotaciones que impuso su entrenador en busca de refrescar a un bloque que lleva compitiendo desde el pasado 26 de julio. La defensa era inédita, como también la delantera y la pareja que jugó por delante de la zaga, donde debutó el último fichaje, Gonalons, junto a Banega. El Sevilla, demasiado despersonalizado, no le dio al encuentro el ritmo que requería. Lento y previsible, el equipo andaluz no funcionó además de manera coordinada. El Sigma Olomouc, por su parte, mostraba más nivel que el anterior contricante en Europa, el Zalgiris, lo que alimentaba las dificultades de un choque jugado a un ritmo muy bajo.

Los checos, agresivos en el aspecto físico y con un ataque en oleadas, tuvieron un buen número de ocasiones durante el mal primer tiempo jugado por el Sevilla. Plsek, en dos disparos, así como Houska, pudieron adelantar al Sigma en el marcador. El Sevilla jugó con fuego, indiferente al sino de un choque que se le podía complicar de manera evidente. La siesta del equipo andaluz apenas se alteró en un disparo de Sarabia y otro de Nolito dentro del área. Muy poco para lo que se esperaba de antemano. La imagen del Sevilla quedó personalizada en esa mala primera parte en la impotencia de futbolistas como Muriel o Nolito.

El Sevilla volvió a atascarse en la segunda mitad. El Sigma, ganador de todos los duelos y muy fuerte en ataque, volvió a crear un buen número de ocasiones. Los de Machín sufrieron una enormidad, hasta que el técnico decidió tirar de su potencial en el banquillo. Navas y André Silva, en gran momento, le cambiaron la cara al Sevilla y permitieron la alegría final. El delantero portugués dio el pase de gol a Sarabia, que definió muy bien. André Silva no solo marca, sino que hace jugar a sus compañeros. Sarabia, por su parte, suma ya siete goles en este curso (seis en la Liga Europa y uno en la Supercopa de España).