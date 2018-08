Filipe Luis abre una brecha en la coraza del Atlético

La calma es un valor inestable por naturaleza. De mayor variabilidad si cabe en un equipo de fútbol, el epicentro de la adoración del individuo sobre el grupo, aunque este se encuentre en medio de una celebración, por tanto, de un momento sin alteraciones aparentes. Le ocurre estos últimos días al Atlético, flamante supercampeón de Europa y que hoy debuta en LaLiga frente al Valencia (20.00, beIN LaLiga), con quien parecía uno de los jugadores más significados con la causa rojiblanca.

Filipe Luis ha comunicado al conjunto rojiblanco su voluntad de abandonar el equipo tras recibir una suculenta propuesta desde Francia, y después de previsualizar una temporada complicada, a tenor de su suplencia en la final europea de hace cinco días ante el Real Madrid. No disputó un solo minuto el lateral brasileño a pesar de que su alter ego en el puesto, el campeón del mundo con Francia, Lucas Hernández, apenas había completado ocho entrenamientos tras retornar de sus vacaciones.

“Los jugadores quieren venir al Atlético de Madrid y los jóvenes del Atleti no se quieren ir", declaró antes de la victoria en Tallín Diego Simeone, apelando a la renovación de Griezmann y al sentimiento de permanencia de viejóvenes solicitados como Koke y Saúl. No es la primera vez que el técnico argentino se enfrenta a la voluntad de Filipe de abandonar el equipo. Ya lo vivió en 2014, cuando el lateral forzó su salida al Chelsea (20 millones), del que regresaría un año después (16). La relación con Simeone se enfrió el curso pasado. La fractura de peroné que sufrió el brasileño en marzo le mantuvo apartado del equipo durante once partidos, también en la final de la Liga Europa ante el Olympique de Marsella, a pesar de que el jugador recortó los plazos de regreso. Sí encontró refugio Filipe en la selección brasileña, con la que participó en el Mundial de Rusia (dos partidos, 170 minutos).

Un año más de contrato

El contrato del brasileño, de 33 años, expira en junio de 2019, y Filipe habría trasladado al Atlético la voluntad de firmar por el PSG, que le ofrece tres. La marcha de Yuri al Athletic sitúa al conjunto francés con un solo lateral izquierdo en la plantilla, Kurzawa, por lo que Tuchel habría recomendado a la secretaría parisina la llegada del carioca.

ampliar foto Simeone, durante el último entrenamiento del Atlético. Kiko Huesca EFE

El Atlético, consciente de lo complicado de la retención del futbolista, trabaja ya en la búsqueda de un sustituto. Uno de los que ha sondeado el club es el lateral izquierdo del Hertha de Berlín Marvin Plattenhardt, internacional con Alemania, con la que disputó el pasado campeonato del mundo. El jugador, de 26 años, renovó con el conjunto berlinés en septiembre del año pasado hasta 2023, por lo que su fichaje se gestaría con el importe recibido por el traspaso de Filipe. La gran actuación de Lucas, de 22 años, durante el Mundial, unida a la incorporación de Jonny (24), cedido en el Wolverhampton este curso, pero por el que el Atlético cerró un contrato de seis temporadas, oscurecían el horizonte de un Filipe presente hasta la última campaña en el once de Simeone. “Lo que puedo comentar sobre Filipe es que es un jugador al que queremos mucho. Es un jugador importantísimo tanto para mí como para el grupo. Siempre quiero lo mejor para los futbolistas que nos dieron todo”, concedió ayer Simeone.

Curiosamente, será Filipe quien ocupe el costado izquierdo de la defensa en Mestalla, ya que Lucas fue expulsado en el último partido de Liga de la pasada temporada ante el Eibar, y cumplirá hoy la sanción.

Restan once días para que se cierre el mercado de fichajes en España, Alemania y Francia, y se resuelva una de las improvisaciones más engorrosas a las que se ha enfrentado el Atlético a lo largo del verano. Con 123,5 millones invertidos en Lemar (70), Rodri (20), Kalinic (14,5), Arias (11), Jonny (7), Adán (1) y Martins (libre) la chequera volverá a salir a la luz para tapar un hueco imprevisto.