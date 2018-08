Luka Modric vuelve a entrenarse con el Real Madrid

Luka Modric apareció este miércoles por la mañana en Valdebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid, 24 días después de haber disputado la final del Mundial con Croacia. Se entrenó junto a Marcelo, Casemiro y Varane con la vista puesta en la Supercopa del próximo miércoles. Según la prensa italiana, el centrocampista tenía previsto reunirse hoy con el presidente Florentino Pérez, algo que no consta en el club. Este miércoles no ha habido reunión alguna.

En Rusia, Modric fue elegido el mejor jugador del torneo, lo que ha provocado que entre de lleno en las quinielas para ganar del Balón de Oro después de la segunda plaza mundialista y de conseguir la Champions en Kiev —la tercera seguida, la cuarta en cinco años—. Pocos días después, ya de vacaciones en Croacia, contaba a algún dirigente del Madrid lo “increíble” que había sido el Mundial para él y su selección.

Una semana antes de su vuelta a Valdebebas, en Italia los medios de comunicación empezaron a hablar de una posible salida de Modric al Inter (que este año jugará la Champions). Los agentes del croata fueron vistos en la sede del club milanés, que le ha ofrecido al centrocampista croata un sueldo mareante. Modric, que cumplirá 33 años en septiembre y tiene contrato hasta 2020, cobra 7 millones en el Madrid —es el quinto mejor pagado de la plantilla— y el Inter le ha ofrecido casi el doble. Según la prensa italiana, la oferta incluye un contrato de cuatro años con el equipo neroazzurro y dos más en el Jiangsu Suning. Los dueños del club chino (Suning Holdings Group) poseen el 70% de las acciones del Inter.

El club italiano pretende fichar a Modric por una cifra casi simbólica (15 millones en concepto de cesión y un pago posterior de otros 20 para quedarse con el jugador). El fair play financiero no les permite más. Y, de hecho, en el Madrid están tranquilos por ese motivo. Creen que el Inter no tiene dinero ni para fichar a Modric, ni para pagarle el sueldo que, supuestamente, le han prometido. Los dueños chinos del club planean, sin embargo, inyectar los fondos a través de un patrocinio que procedería de sus mismas empresas, algo prohibido al ser considerado dopaje financiero. El Madrid está dispuesto, si eso ocurriera, a denunciarlo.

Han molestado, además, los movimientos de los agentes de Modric y el silencio del propio jugador que no ha salido a decir nada desde la final del Mundial. Entienden que los agentes del medio croata, fundamental en el juego del Madrid, busquen el último gran pellizco millonario en la carrera de Modric, pero no ha gustado la manera de actuar. En el club blanco, no están dispuestos a dejarle salir. Desde la gira de Estados Unidos, de donde volvió ayer el Madrid, Florentino Pérez dejó claro que Modric no está en venta. “No se va a ir del Madrid. No se irá por un euro menos de su cláusula de rescisión, que son 750 millones de euros”, aseguró.