Sollozo de Vettel, machada de Hamilton

Un gran premio soporífero durante más de 40 vueltas entró en efervescencia en las últimas 15 como consecuencia de la lluvia, el elemento alborotador por excelencia en la Fórmula 1. El agua sacudió la carrera y el campeonato para suerte de Lewis Hamilton y desdicha de Sebastian Vettel, que se intercambiaron los papeles del sábado, cuando el británico sufrió el perfil más cruel de esta disciplina –una avería le impidió pelear por la pole– y el alemán se aseguró la primera plaza de la parrilla. Pues bien, un día más tarde fue Vettel el que literalmente se puso a llorar nada más estrellarse contra las barreras de protección (vuelta 52), a 15 vueltas del final y cuando circulaba al frente del pelotón con la victoria prácticamente en el zurrón. Se trata del primer abandono de la temporada para el corredor de Heppenheim, que por si fuera poco también perdió el liderato del campeonato.

El actual campeón, por su parte, volvió a dar la razón a quienes le señalan con el piloto más completo del momento, llevando a cabo una febril remontada desde la 14ª posición que ocupó al arrancar y hasta cruzar el primero la línea de meta. Se trata de la mayor escalada de la última década, desde aquella tan controvertida que Fernando Alonso llevó a cabo en 2008 Singapur, saliendo desde la 15ª plaza y que propició el conocido como ‘Singapur Gate’. Este es el cuarto triunfo de la temporada que se apunta el chico de Tewin, que de esta manera le devuelve la afrenta de su rival, que hace dos semanas se impuso en Silverstone. El segundo fue Valtteri Bottas, frenado desde el muro de la escudería de la estrella en los últimos instantes, mientras Kimi Raikkonen completó un podio absolutamente inesperado dos horas antes. Carlos Sainz terminó el duodécimo y Fernando Alonso enfiló el camino de los talleres en la última vuelta y después de que McLaren arriesgara en la estrategia de neumáticos y le saliera el tiro por la culata.

Mercedes debe darle un bonus al encargado de interpretar los mapas meteorológicos que ‘Meteo France’ pone a disposición de los equipos. A falta de algo más de 20 vueltas para la bandera de cuadros, el radar advertía lluvia inminente pero en solo una zona del circuito, y en ese preciso momento fue cuando los ingenieros de la marca de la estrella reclamaron la presencia de Hamilton. Contra todo pronóstico, los mecánicos calzaron su prototipo con la especificación más blanda de las gomas lisas, no de agua, y así se las apañó el pentacampeón, a base de manos y de esa habilidad que le hace único, para mantenerse en la pista mientras los demás iban cayendo. Unos, asustados, se metían en los garajes para colocar los compuestos rayados; otros, como Vettel, no fueron capaces de conducir por lo negro y terminaron en la grava. El sollozo del de Ferrari pidiendo perdón por la radio fue estremecedor. “Cometí un error. Frené un poco tarde, bloqueé las ruedas traseras y me fui contra las barreras. Me siento fatal porque desde el primer momento me di cuenta de lo que había hecho”, convino el buque insignia de Ferrari.

Hamilton, que últimamente había mostrado su faceta más quejica, no dejó de creer esta vez que el milagro era posible y finalmente lo concretó, en una jornada que seguramente recordará toda su vida. “El amor conquista el mundo”, dijo el nuevo líder de la tabla –tiene un margen de 17 puntos sobre Vettel–, tirando de ese perfil espiritual que tanto le gusta. “Obviamente que ganar desde esa 14ª posición era muy difícil. Pero siempre hay que creer. Recé antes de comenzar e intenté mantener la calma. Pero no pensé que ganar era posible”, convino el principal protagonista de la prueba.