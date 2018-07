Mercedes le concede otro curso a Bottas

Los encargados de dirigir los equipos del Mundial de Fórmula 1 combinan varias facetas. En ocasiones, cuando alguno de sus pilotos quiere pasarse de listo en el fragor de la batalla, deben ofrecer su vertiente más impositiva. Otras veces se visten de traje para tratar de mover los hilos a favor de la estructura que representan, como el mejor de los políticos. Pero la mayor parte del tiempo, en su día a día, deben centrarse en equilibrar los egos de los empleados más ilustres de la compañía. A día de hoy se podría decir que Toto Wolff, el consejero delegado de Mercedes, tiene un máster en esta última materia después de verse obligado a lidiar los últimos seis años con Lewis Hamilton, el componente de la parrilla con el palmarés más rimbombante, el corredor que más exposición tiene, y, consecuentemente, uno de los que más ego posee. Mercedes anunció este jueves la renovación del británico por dos años, hasta finales de 2020, y un día después, cuando ya hubo cerrado el asunto que más importancia tenía, confirmó que Valtteri Bottas seguirá siendo el compañero del chico de Tewin también el curso que viene.

Que el nuevo acuerdo entre la marca de la estrella y el finlandés sea únicamente por una temporada por más que el contrato incorpore la posibilidad de ampliarse también a 2020, deja bien claras las prioridades de los mandatarios de las Flechas de Plata. Bottas, que se incorporó como sustituto de Nico Rosberg tras el portazo que dio el alemán nada más encasquetarse la corona a finales de 2016, interpreta de maravilla el papel de escudero que se le encomienda; no se mete con líos con el principal reclamo de la formación y cuando las cosas se le tuercen no arma demasiado escándalo. De cualquier forma, eso no significa que Mercedes no se mantenga atenta a posibles movimientos del mercado que puedan generar oportunidades interesantes. En ese sentido, que la apuesta por el de Nastola, de 28 años, sea por un solo ejercicio, es bastante significativo a la espera de que el australiano concrete su renovación por Red Bull.

Hace unas semanas, Helmut Marko, uno de los jefes con más peso dentro del equipo del búfalo rojo, afirmaba que el australiano se negaba a firmar hasta que Hamilton le cerrara definitivamente la puerta de la escudería de Brackley (Gran Bretaña). Eso ya ha ocurrido, de modo que se hace difícil de ver a Ricciardo fuera de Red Bull a corto plazo, a menos que el de Perth quiera arriesgarse a subirse a un McLaren o a un Renault, una alternativa difícil de ver en estos momentos.

“Es una gran noticia poder anunciar que seguiré corriendo con Mercedes en 2019. Este año, con el entrenamiento que llevé a cabo durante todo el invierno, pude dar un paso hacia delante importante”, comenta Bottas desde Hockenheim, donde este domingo (15:10 horas, Movistar Fórmula 1) se celebrará el Gran Premio de Alemania. “Últimamente no hemos tenido demasiada suerte con los resultados obtenidos, pero en el equipo saben de lo que soy capaz”, añade el nórdico, que en el año y medio que lleva en Mercedes ha cosechado tres victorias, todas ellas en 2017, y que en estos momentos ocupa la quinta plaza de la tabla general, a 59 puntos de Hamilton y a 67 de Sebastian Vettel, el líder.

“Cuando optamos por Valtteri para 2019 no fue únicamente por su indudable talento y ética de trabajo, sino también por su carácter. Su relación con el equipo, incluido Lewis, es abierta y de confianza, sin ningún tipo de politiqueo. Esos son ingredientes que necesitas cuando te enfrentas a rivales poderosos”, comenta por Wolff por su parte, dando entender de forma clarísima los motivos que hacen de Bottas el mejor acompañante posible para el verdadero estilete de Mercedes.