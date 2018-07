Ricky Rubio: “Que ningún niño con cáncer sufra por falta de medios”

Ricky Rubio lo ha ganado casi todo, medallas de oro en el Eurobasket, Euroliga, Liga, Copa, plata en los Juegos Olímpicos, lleva siete temporadas en la NBA, fue una estrella carismática en Minnesota y ahora, en Utah. Ayer, en Barcelona, con todo el aplomo del mundo y bien amagada su inmensa emoción, se sinceró: “Hoy es uno de los días más importantes de mi vida”. No había partido, pero sí un rival, el peor, el cáncer.

Ricky estaba radiante. Reunió a la prensa, a sus amigos, a su compañero en la selección, Víctor Claver, cuyo padre Paco, conocido exjugador y entrenador de balonmano falleció en 2011, a los 52 años, de esa maldita enfermedad. El base de la NBA también se rodeó de aliados, Teresa Alonso, especialista en ensayos clínicos, Jordi Ivorra de la Fundación de la Federación catalana de Basket, a Enric Blesa, presidente de Special Olympics, y el doctor Santiago Viteri, del Instituto Oncológico del Dr. Rosell. Todos contra el cáncer. Todos involucrados en la puesta en marcha de la Ricky Rubio Foundation.

La madre del base del Masnou, Tona, falleció en mayo de 2016 a causa de un cáncer de pulmón. Tenía 56 años. Luchó contra la enfermedad durante cuatro años. En uno de los muchos viajes a una clínica de Estados Unidos, Tona le hizo prometer a Ricky que debía hacer todo lo posible por ayudar a la gente con cáncer, sobre todo a los niños más desfavorecidos. Junto a su padre Esteve y su hermano Marc, Ricky explicó: “Me gustaría que la gente sienta que esta fundación es suya, de todos. Y que crezca a través de los valores que me transmitió mi madre: humildad, compañerismo, humildad, sacrificio, entrega... Estamos abiertos a propuestas, ideas y colaboraciones que no tienen por qué ser solo materiales. Si tienes tiempo, ayuda; si eres panadero, lleva pasteles a un hospital; y si eres alegre... tráenos una sonrisa”.

De sonrisas y alegría se llenó la plaza Terenci Moix en pleno Raval barcelonés. Allí compareció Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo, implicado en la lucha contra una enfermedad que él logró superar. Cantó Donés y disfrutó el público, en su mayoría infantil, con la fiesta del baloncesto en la calle que se llevó a cabo.

“Pensaba que el cáncer solo lo sufre el paciente, pero me di cuenta de que también lo sufren los familiares y los amigos. Por suerte, tuve los recursos para que mi madre recibiera todos los tratamientos que necesitaba. Por desgracia, muchas familias no tienen recursos. Proporcionárselos es el objetivo de mi fundación. Cada prueba es un examen final; cada TAC, la vida. Te das cuenta de que tal vez el baloncesto no es tan importante, pero es un deporte que puede transmitir muchos valores. Tengo una debilidad por los niños, especialmente los que no tienen recursos. Todos tienen el derecho a decidir y triunfar en lo que quieran”, concluyó Ricky Rubio. Su mejor jugada.