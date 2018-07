Alisson retrasa la llegada de Courtois al Real Madrid

El fichaje de Thibaut Courtois por el Real Madrid está acordado entre todas las partes. Salvo giro inesperado, el portero belga firmará de manera inminente con el equipo blanco. De hecho, la intención era haber anunciado su llegada entre el martes y el miércoles. Antes, el Chelsea quería asegurarse un recambio. El deseado era Alisson Becker, portero de la Roma. Ayer la opción terminó de desvanecerse. A falta de confirmación oficial, Liverpool será el destino del brasileño. El conjunto dirigido por Jurgen Klopp pagará 75 millones por su contratación y le convertirá en el portero más caro de la historia.

Mientras, el Madrid y Courtois, de 26 años, esperan. El acuerdo tanto con el jugador como con el Chelsea es total. La cantidad del traspaso no superará los 40 millones, una cifra menor a su valor en el mercado actual pero condicionada por su contrato, que finaliza el próximo mes de junio. En Chamartín se muestran cautelosos, aunque confían en que el enredo se resuelva en las próximas horas o días. Courtois, que espera el desenlace en Tenerife, ni celebra ni teme nada. Cuenta su entorno que está tranquilo y seguro de que será jugador del Madrid, pero no esconde que el Chelsea no cede. Le han comunicado que, por el momento, si no hay sustituto no habrá anuncio. Según publicaban a última hora del miércoles diversos medios ingleses, el conjunto de Roman Abramovich manejaba dos alternativas, Kasper Schmeichel, portero del Leicester, y Petr Cech, en las filas del Arsenal. El danés, revalorizado tras su papel en el Mundial, sería el primer objetivo mientras que el regreso del veterano portero checo sería la última solución.

El fichaje de uno de los dos supondrá el final del eterno culebrón de la portería del Madrid y también del propio Courtois. El belga lleva varios veranos buscando la manera de salir de Londres y regresar a la capital de España. El motivo no es otro que vivir junto a sus dos hijos, que residen en Madrid junto a la madre. En el club blanco su contratación lleva siendo una opción los últimos tres años. Tal y como asegura el entorno del guardameta, este ha sido el tercer verano consecutivo en el que se pusieron en contacto con sus agentes para abordar el traspaso. Pero mientras tanteaban al belga siempre mantenían más frentes abiertos, especialmente el de David de Gea. Nunca, hasta este verano, culminaron la contratación de ninguno.

Keylor no está en venta

Pero una llamada hace aproximadamente un mes de un alto dirigente de Chamartín al representante del jugador belga reactivó la operación. Le comunicaron, otra vez, la intención de contratarle. La diferencia es que este verano su fichaje era más factible. El elevado precio de De Gea y Alisson le dejaban prácticamente como único candidato. Además, el hecho de que quedase libre en junio obligaba al Chelsea a negociar y aceptar un precio asequible.

Su llegada reabrirá por completo el debate en torno a la portería. No está prevista la salida de Keylor Navas, ni por parte del club ni del propio jugador, por lo que Lopetegui tendrá que elegir entre ambos. En Chamartín creen que los dos se pueden complementar a la perfección. "Uno tiene 26 años y el otro 32 y además son de características diferentes", esgrimen. Lo previsible es que, de concretarse el fichaje de Courtois, el portero costarricense abandone la titularidad después de tres años siendo indiscutible. Pero primero el Chelsea tiene que encontrar un sustituto para el belga.