Neymar da largas al Real Madrid

El destino de Neymar Júnior, gran perdedor del Mundial de Rusia pero incontestable favorito de las multinacionales que patrocinan el fútbol en sus distintas variantes, se inclina hacia el Paris Saint-Germain después de meses de dudas y una semana de crisis. Tras su traumática eliminación de la Copa del Mundo en cuartos de final ante Bélgica, el brasileño prefiere permanecer quieto. Así lo ha manifestado el padre del jugador —también llamado Neymar—, distintos representantes que actúan en su nombre o en el de su compañía, y diversos empleados de Nike, en contactos con el PSG y con enviados del Real Madrid, el club que desde enero ha examinado las posibilidades de contratarle en una serie de tanteos informales que, de haber prosperado, habrían provocado la mayor operación económica de la historia del fútbol.

El padre de Neymar se lo expresó la semana pasada a un dirigente del PSG. “Nos dijo que Ney está bien en París, que agradece el respaldo de la familia real catarí, y que para él lo único innegociable es que quiere sentirse el jugador más importante”, explica una fuente del PSG próxima a la directiva; “en esto el padre fue muy claro; su única condición para seguir es que nadie dude de que el centro del club es él”.

Nasser Al-Khelaifi, el vicario de los príncipes cataríes que dirige el PSG, respiró aliviado. Las mismas fuentes parisinas indican que desde mayo Al-Khelaifi ha esperado la llamada del Real Madrid pidiendo precio por el jugador o, peor aún, la llamada de los delegados de Neymar anunciando que no se encuentran cómodos en el PSG y que quieren cambiar de club, circunstancia que les habría forzado a negociar su traspaso. Esto no ha sucedido.

Neymar suele ser inaccesible. Especialmente, si está de vacaciones. El hombre, de 26 años, se manifiesta como los dioses paganos, por medio de intermediarios. No le faltan representantes. El primero, su padre, que según personas del entorno del futbolista se ha reunido con regularidad con enviados del Madrid desde el pasado mes de diciembre. Estas personas, que piden el anonimato, señalan que el Madrid mandó a un empleado a Brasil la semana pasada a decirle a Neymar que el club español estaba dispuesto a crear un proyecto a su medida, y que prueba de ello había sido el traspaso de Cristiano a la Juventus. El canal de televisión Globo Esporte, fuente de primer nivel en asuntos relacionados con Neymar, informó de que este embajador fue Juni Calafat, brasileño contratado por la secretaría técnica madridista y persona de confianza del presidente Florentino Pérez.

Un agente próximo a las dos partes indica que el representante del Madrid no fue recibido por el ídolo pero que sí se reunió con Neymar padre, a quien le trasladó que en el Bernabéu su hijo sería “el único rey”, mientras que en París debería compartir vestuario con Kylian Mbappé, primer estandarte del fútbol francés e inminente campeón mundial. Según esta fuente, a este argumento el progenitor del ídolo le replicó tajante: “mientras Neymar esté en París, él será el único rey”.

Los Neymar no se cerraron las puertas del Madrid, pero esta vez el mensaje que enviaron a Chamartín resultó disuasorio. Primero, que el chico estaba cansado y triste y que no era el momento de plantearse alteraciones; después, que si el Madrid lo quería no debía esperar que fuera el futbolista quien abriera el camino de la negociación, sino que debía presentar una oferta formal al PSG. Que si el PSG estaba dispuesto a vender, ellos se sentarían a negociar.

Oficialmente, nunca nada

Esta última sugerencia —realizada con toda cortesía— fue lo más parecido a un portazo en las narices del enviado a Brasil. Así lo interpreta un responsable del Madrid consultado al respecto, que advierte que el club no descarta el fichaje pero que lo da prácticamente por perdido, a expensas de que suceda un imponderable que cambie el panorama. Por razones de prestigio, el Madrid —señala este testigo— oficialmente dirá que nunca quiso fichar a Neymar, y los Neymar dirán que nunca negociaron con nadie.

Antes que en su capacidad deportiva, el potencial de Neymar reside en su poder para posibilitar grandes contratos de intercambio de derechos de imagen, parte esencial del presupuesto de los clubes que aspiran a dominar en el fútbol a partir del músculo financiero. Así lo entienden los dirigentes del Madrid y así lo creen los propietarios cataríes del PSG, aliviados de que el jugador finalmente dé muestras de querer permanecer en París. Por más que Mbappé se haya constituido en la nueva estrella del fútbol tras lograr un Mundial, sus asesores subrayan que el presidente Al-Khelaifi no duda: si tiene que elegir, se inclina por Neymar.

La convivencia de Mbappé y Neymar es el gran rompecabezas que afrontan los estrategas de París en el próximo mes. En el vestuario del PSG avisan que se trata de personalidades incompatibles. Neymar advierte que quiere ser el número uno. Al-Khelaifi confía en crear “espacios” para ambos, si a caso, a base de pagar más.