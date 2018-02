Courtois: “Mi corazón está en Madrid, algún día regresaré a España”

El portero belga del Chelsea, Thibaut Courtois, ha reconocido que su "corazón está en Madrid" y que algun día regresará a España, aunque, preguntado por el Real Madrid, recordó que el club blanco "nunca" se han puesto en contacto con el londinense para acometer su fichaje. "Sí, mi corazón está en Madrid.

Es lógico y comprensible", reconoció el jugador blue en una entrevista a Sport Foot Magazine y recogida por Europa Press sobre su situación personal y deportiva. El exportero del Atlético de Madrid, preguntado por los rumores sobre un posible fichaje por el Real Madrid, avisó de que algún día regresará a la capital de España. "Si ellos me quieren, tienen que contactar con el Chelsea. Nunca lo han hecho, así que ya veremos. Lo cierto es que algún día regresaré a Madrid. Amo a España, me encantó esta ciudad porque pasé tres maravillosos años allí", destacó.

"Cuando me fui, lloré. Mis primeros días en Londres no fueron sencillos. En Inglaterra cuando llegué hacía más frío. Ahora me siento muy bien aquí. Encontré mi sitio muy bien", añadió el internacional con la selección de Bélgica. Además, el cancebero del Chelsea tiene a sus dos hijos viviendo en Madrid con su madre, una situación que "no siempre es fácil" para él que vive en Londres. "Mi situación personal está relacionada con Madrid, se sabe. Mis dos hijos viven allí con su madre. Tengo a mi hija todos los días en Facetime. A menudo me dice que la extraño" comentó.

Una situación familiar que "podría" afectarle a la hora de tomar la decisión sobre una vuelta a Madrid. "Si el Real está realmente interesado, mi situación personal podría afectar, sí. El aspecto familiar no tiene precio", avanzó. Pese a los rumores sobre su posible salida, Courtois reconoce que no presta mucha atención. "Estoy ocupado hablando con el Chelsea para ampliar", sentenció.