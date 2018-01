Conte: “Mourinho es un hombre pequeño”

Uno de los piques dialécticos más candentes en Inglaterra tiene a un portugués y a un italiano como sujetos principales. José Mourinho y Antonio Conte se las traen tiesas desde que el técnico del Manchester United se refiriera a los profesionales que actúan en la banda como “payasos”, y el italiano se diera por aludido.

“A veces creo que alguien que olvida el pasado puede que sea por demencia senil”, le replicó el preparador del Chelsea. Pero como era de esperar Mourinho no se contuvo tras conocer las palabras del su némesis, y tiró por elevación. “Cometí errores en el pasado. Sé que celebré goles corriendo, tirándome de rodillas, saltando con los fans... Lo sé. Pero lo que sí sé es que nunca me han suspendido ni me suspenderán por amañar partidos”, contraatacó el portugués. Se refería a la sanción de 10 partidos con la que fue castigado su colega en 2012 cuando dirigía al Siena por no informar sobre dos partidos amañados en la temporada 2010-2011.

El cruce de declaraciones ha vivido un capítulo más con una nueva interpelación de Conte proferida después de que su equipo empatase a cero con el Norwich en la FA Cup. “Es su manera de ser y no me sorprende. Cuando insultas a otra persona creo que eres un hombre pequeño. Nunca he sido suspendido por amañar partidos. La vida sigue y no me voy a preocupar por él, seguro. Tendremos la oportunidad de aclararlo todo en una habitación cuando juguemos contra el United”, advirtió. Los diablos rojos se enfrentaron al Chelsea en Old Trafford el 25 de febrero.