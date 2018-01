Conte dice que Mourinho tiene “demencia senil”

En víspera del partido de la FA Cup contra el Norwich, Antonio Conte, técnico del Chelsea, contestó a las preguntas de los medios, algunas de ellas sobre las declaraciones previas de José Mourinho, entrenador del United, que suele mantener batallas dialécticas con sus compañeros de profesión.

El técnico portugués aseguraba que algunos entrenadores no tenían más pasión por su trabajo que él pese a "hacer el payaso en la banda". "¿Si no me comporto como un payaso quiere decir que he perdido mi pasión?", se había preguntado Mourinho el miércoles. "Prefiero comportarme como lo hago, más maduro (...) Uno no está obligado a comportarse como un loco", dijo, en lo que se interpretó como un dardo de Mou a otros técnicos y especialmente al italiano.

"Creo que se estaba refiriendo a él en el pasado", afirmó Conte este viernes. "Quizás estaba hablando de sí mismo hace unos años. Tal vez se olvida de lo que dijo en el pasado o de su propio comportamiento. No sé el nombre en inglés, pero cuando olvidas lo que haces en el pasado es demencia senil", ahondó el técnico italiano.

No es la primera vez que Conte y Mourinho (separados por un punto en la clasificación de la Premier; 47 el United, 46 el Chelsea) se enfrentan públicamente. También se les ha podido ver enfrentándose de forma en la banda durante los duelos entre sus equipos. El pasado mes de noviembre no se dieron la mano después de la victoria de los Blues por 1-0 en el campeonato.

Según Conte, Mourinho continúa interesándose demasiado en el club londinense, que dirigió en dos ocasiones en el pasado (2004-07 y 2013-15) y con el que ganó ocho títulos. "Se trata de una persona que continúa mirando lo que pasa aquí. Se fue, pero sigue mirando lo de aquí", aseguró el técnico italiano, campeón de la Premier el año pasado.