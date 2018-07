Odriozola: “Respeto mucho a Carvajal, pero yo vengo al Real Madrid a pelear por el puesto”

Odriozola, durante su presentación. Vídeo (Atlas). Foto: EFE (Rodrigo Jiménez)

A falta de una estrella, de un jugador que supla el vacío dejado por Cristiano Ronaldo, el Real Madrid presentó este miércoles a su primera incorporación, Álvaro Odriozola. El joven lateral español, comprado por una cifra cercana a los 35 millones de euros, llega a Chamartín no solo para completar el puesto, sino también para discutir el rol de Dani Carvajal, titular indiscutible en los últimos cuatro años. Su fichaje, una apuesta fuerte del club, abre una competencia directa por una posición que se intuía con un dueño fijo. El canterano, miembro de la primera plantilla desde su regreso de Alemania en 2014, tendrá que reconfirmar su condición una vez más, como ya hizo cuando el Madrid contrató a Danilo por 30 millones en 2016. La situación es extraña para Carvajal, dueño sin discusión del carril en la Roja y uno de los mejores del mundo en su puesto.

Odriozola confirmó que no viene a ser su suplente. "Cuando uno llega al Madrid sabe que se enfrenta a la mayor competencia posible. Siempre me he fijado mucho en Carvajal, es uno de mis referentes, pero yo vengo a pelear. Los dos lucharemos por jugar y el que va a salir beneficiado de esta pugna es el club". El mensaje, directo, lo repitió cada vez que se le cuestionaba por el canterano madridista. "El reto no me da ningún miedo. Ya he dicho que tengo mucho respeto por Dani, pero yo vengo aquí a triunfar y a pelear. Triunfar en el Madrid sería un sueño muy bonito y quiero ganar títulos", repitió el guipuzcoano, que portará el 19 en su camiseta, el mismo número que lució el curso pasado en la Real Sociedad.

Pese a que los internacionales de la Roja se incorporarán a la pretemporada el próximo día 27, el donostiarra ha optado por renunciar a parte de sus vacaciones. Esta misma mañana se presentó en Valdebebas para conocer las instalaciones y encontrarse con sus nuevos compañeros y un viejo conocido Julen Lopetegui, con los que completará su primer entrenamiento en unas horas. Su relación con el entrenador es formidable. Julen fue quien le dio la alternativa en la Roja, priorizándole para el Mundial por delante de Sergi Roberto, lateral derecho titular en el Barcelona. "Le estoy eternamente agradecido por esa oportunidad", dijo, "estoy muy contento de que sea el entrenador del Madrid. Me ha transmitido que voy a tener toda la confianza del mundo y lo que me toca a mí es dar el 100% porque aquí no valen las medias tintas", reconoció Odriozola, que no reparó en halagos para el entrenador: "A mí me gusta muchísimo, sabe de fútbol pero sobre todo a la hora de transmitir al grupo el mensaje es un especialista y en un club como el Madrid va a venir realmente bien".

Su fichaje estaba acordado antes de la llegada de Lopetegui. Los contactos con la Real y el jugador han sido continuos prácticamente desde el verano pasado. La decisión del chico siempre fue firme. "Es el club más grande de la historia. No se le puede decir que no. Es como cuando eres niño y tu padre te pregunta si quieres ir a Disney ¡Por supuesto que quieres ir a Disney!", bromeó Odriozola, escoltado, por cierto, por Álvaro Arbeloa, embajador del club y quien ha ocupado una de las habituales funciones de Emilio Butragueño.