Griezmann: “Deschamps es como Simeone, quiere ganar”

A dos días para la final del Mundial, Antoine Griezmann huye de la presión mostrando su lado más jovial . “Mbappé tiene velocidad, puede hacer gol…”, relataba Matuidi en la sala de prensa cuando se escuchó “noooooooooooo”. Era Griezmann, que aguardaba detrás de una cortina su comparecencia ante los medios. Cuando le tocó su turno reflexionó sobre la trascendencia de la cita: “Ha sido un sueño desde desde pequeño, todos los jóvenes quieren jugar un Mundial y una final, queremos levantar la Copa y no importa si marco o no, solo quiero el trofeo. Tampoco me importa el Balón de Oro.

Griezmann ensalzó la figura de Deschamps. “Tiene un punto en común con Simeone, quiere ganar”, dijo antes de que le preguntaran sobre las críticas de Courtois al juego de Francia. Ahí, Griezmann ironizó con el meta belga. “El fue campeón de Liga en el Atlético de Madrid,ahora juega en el Chelsea, que creo que juega como el Barcelona”. Preguntado por su rol en el equipo, dijo: “Es el estilo de juego que tengo en el Atlético, sé cómo manejarlo, trato de interpertar el partido, acelerar y reducir la velocidad cuando es necesario”.

Sobre su faceta goleadora con respectó a la Eurocopa 2016, en la que fue el máximo goleador, Griezmann volvió a bromear: “Coomo perdimos la Euro siendo yo el máximo goleador, pensé que si marco menos goles podremos ganar el Mundial (risas).

Griezmann también explicó su día a dia en en este Mundial: . “Juego al Fortnite todo el día, bebo mate, disfruto del fútbol...".

Tras conquistar la Liga Europa con el Atlético, ahora pretende repetir su actuaciòn en la final de Lyon: "Espero hacer lo mismo que en esa final (metió dos goles ). Espero poder hacer mi juego y llevar el partido a donde yo quiero, aunque no importa si marco i no. Solo quiero levantar la Copa",

Griezmann cree que la clave estará en su defensa: "En ataque podemos hacer gol en cualquier momento. Ya sea Kylian Mbappé en un desborde, Olivier Giroud en un centro o yo en una acción loca de esas que pasan cada cierto tiempo" concluyó.