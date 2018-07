Dani Pedrosa: “El año que viene no competiré en MotoGP”

Dani Pedrosa, en una imagen de archivo. JAIME OLIVARES REPSOL MEDIA SERVICE

“Lo primero que quiero es anunciar que el año que viene ya no competiré en el campeonato. Es una decisión que he estado pensando desde hace unos años”. Así fue cómo, acompañado por su familia en la sala de conferencias de Sachsenring, finalmente informó de que se retiraba.

Dani Pedrosa (Sabadell, Barcelona; 32 años) dejará la competición al final de esta temporada, cuya última carrera se celebra el 18 de noviembre en Cheste, escenario de su última victoria, por cierto, el año pasado. Un circuito ratonero, técnico, que siempre se le dio de maravilla y en el que quién sabe si será capaz de ganar por última vez. Para poner un broche genial a una carrera mayúscula a la que solo le ha faltado un título de MotoGP. Un campeonato que él siempre echará en falta. Una corona que ningún motero le echará en cara.

El anuncio del adiós ya no pilla por sorpresa a nadie después de que hace aproximadamente un mes Honda Racing Corporation (HRC) le comunicara que no seguiría ligado a la casa que le ha acompañado los 18 años que lleva en el Mundial de motociclismo, pues el catalán siempre pilotó una Honda, también en 125cc y en 250cc. De esos 18, los 13 años que ha sido piloto en MotoGP del equipo oficial de la fábrica japonesa, patrocinado por Repsol, se acabarán al final del curso. Porque así lo ha querido la casa alada. Que estimó conveniente forzar un cambio en el equipo y buscar un compañero para Marc Márquez que fuera capaz de estimularle, ahora que es, sin duda, el dominador de la categoría, con cuatro títulos ya en su palmarés, además de los otros dos logrados en las categorías pequeñas.

Conocer que HRC decidía poner fin a su exitosa y duradera colaboración y saber, además, que su sustituto los próximos dos años sería Jorge Lorenzo, un piloto de su misma generación –es apenas dos años más joven– dejó muy tocado a un corredor que ya había comenzado la temporada peor que nunca. Poco afortunado en las caídas en la pista, como lo ha sido a lo largo de toda su carrera, Pedrosa apenas pudo disputar el primer gran premio del año, en Qatar, en plena forma. En la segunda carrera se fracturó el radio –después de que Zarco le tocara y le sacara de la pista– y todavía no se había recuperado del todo cuando, en otro accidente –múltiple este, y en el que tuvo la mínima responsabilidad– se lastimó la cadera. Así, decepcionado con la vara de medir de Dirección de carrera, que no sancionó ninguna de las dos acciones en la que se vio envuelto, dolido en el sentido más literal de la palabra casi desde el inicio del curso, y hundido en un agujero del que no lograba salir, pues tampoco ha acabado de encontrar buenas sensaciones con la moto, de modo que ni siquiera se ha subido todavía al podio, el deportista catalán no ha encontrado la motivación para seguir compitiendo. Su futuro ya no pasaba por Honda, ni tampoco podría ligarse a ninguno de los equipos oficiales de MotoGP, de modo que decidió poner fin a su carrera.