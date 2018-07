Verdasco y Marrero, investigados por el supuesto amaño de un partido en Wimbledon

Los tenistas españoles Fernando Verdasco y David Marrero están siendo investigados por un posible amaño en su partido de la primera ronda de dobles en Wimbledon, en el que perdieron por 7-6(6), 6-4, 6-7(7) y 6-1 frente al argentino Leoardo Mayer y el portugués João Sousa. La Unidad de Integridad del Tenis (TIU), organismo destinado a supervisar y controlar la limpieza del circuito, detectó irregularidades (match alert) por la gran cantidad de dinero que se acumuló en un determinado momento y a partir de ahí comenzó su inspección.

La información sobre la investigación salió a la luz por medio de la cadena australiana ABC, cuando esta publicó que la empresa de apuestas Pinnacle Sports había interceptado un flujo de dinero fuera de lo normal una hora antes del comienzo de dicho partido, en el que formaban como pareja el madrileño (34 años) y el canario (38). Antes de partir de regreso hacia España, ambos fueron interrogados por la TIU y ahora están a la espera de que se pueda tomar una decisión.

Cabe recordar que la TIU, creada en 2009 por la Federación Internacional con el objetivo de evitar las apuestas ilegales, detectó hasta finales de 2017 un total de 1.382 “partidos sospechosos”, de los cuales solo 35 fueron merecedores de sanción. Durante esta edición de Wimbledon, confirmó Pinnacle, solo se ha investigado el partido de Verdasco y Marrero, que tuvo lugar el pasado 5 de julio. Ambos se proclamaron campeones esta temporada en el dobles masculino de Río de Janeiro.

No es la primera vez que el canario se ve envuelto en un problema similar, ya que hace dos años, durante el Abierto de Australia, fue investigado por supuesto amaño en un partido de dobles mixto, cuando jugó con la vasca Lara Arruabarrena. No obstante, la TIU exoneró a ambos jugadores al no haber pruebas contundentes.