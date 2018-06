Detenidas 13 personas en Bélgica acusadas de amañar partidos de tenis

La policía belga ha detenido este martes a 13 personas implicadas en una red internacional de presuntos amaños de partidos de tenis de torneos profesionales de menor rango —no de primer nivel, como los ATP 1000 o los Grand Slam—, según ha informado la fiscalía. Según la investigación del ministerio público, se trata de una organización delictiva con vínculos en Bélgica y Armenia que ha sobornado a jugadores profesionales desde 2014 para amañar los resultados de algunos encuentros y obtener ganancias en las casas de apuestas. Los arrestos se han producido en todo el país, pero sobre todo en la capital, Bruselas, y sus alrededores.

Los partidos amañados se disputaban en torneos de menor rango y rara vez televisados, como Futures y Challenger, donde era más fácil sobornar a los jugadores, según han explicado los fiscales. Los investigadores belgas han cooperado con sus homólogos en Alemania, Francia, Bulgaria, Eslovaquia, Países Bajos y EE UU en la investigación.

Este martes la policía belga ha registrado 21 inmuebles, además de las 13 detenciones. Los arrestados han sido llevados ante un juez de instrucción, según la fiscalía. No se han dado detalles sobre los resultados de las intervenciones policiales en los otros países mencionados.

La investigación fue iniciada por la Comisión de juego, dependiente del Ministerio de Justicia belga, alertado ya en 2015 por varias oficinas en París de que "muchas personas de origen armenio son presuntamente culpables de amaños de partidos en el mundo del tenis ". Los sospechosos, según el fiscal federal, responden "casi todos responden al mismo perfil (sin ingresos, sin trabajo, insolventes, etc.)". Según la investigación, las apuestas se realizaban en torneos de menor rango en el extranjero con partidos que no eran televisados. Durante estos torneos secundarios "generalmente no hay grabaciones de las cámaras, por lo que los jugadores serían más fácilmente corruptibles y los organizadores de los partidos generarían una gran cantidad de dinero". Los miembros de la red "serían culpables de arreglar partidos, corrupción, lavado de dinero y participar en las actividades de una organización criminal", ha escrito la fiscalía en un comunicado.

Un informe independiente encargado por los principales organismos del deporte concluyó el mes pasado que el tenis enfrenta problemas de integridad "muy importantes" debido a un fuerte aumento en las apuestas en Internet. Los problemas, según el documento, son mayores en los niveles profesionales más bajos.