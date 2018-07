La campeona mundial de marcha se queda sin rivales

Lupita González (Estado de México, 1989) tiñó de oro su camino como marchista en mayo pasado. En la ciudad china de Taicang, la mexicana mantuvo una velocidad de 0,68 segundos más que la local Shijie Qieyang y así ganó la medalla dorada, el campeonato del mundo en la marcha atlética de 20 kilómetros. En julio tenía programada en su agenda una competencia regional, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero, por falta de rivales, no podrá competir.

La competición centroamericana, a realizarse en Barranquilla (Colombia), canceló ocho pruebas por “falta de quorum”, según informa el Comité Olímpico Mexicano, entre ellas la de velocidad en equipos de mujeres en ciclismo, el patinaje artístico en danza y la marcha femenina de 20 kilómetros, la especialidad de González. Disciplinas como el pentatlón moderno, remo, taekwondo y levantamiento de pesos pudieron salvarse. Hace un par de días, el comité organizador se congratuló de tener inscritos a 5.424 deportistas, un récord para la zona.

"El comité organizador no está en contra de Guadalupe. Había una regla en la que se estipulaba que si no se juntaba un número de países para las pruebas se cancelaba. Pudo haber afectado a cualquiera. Le toca a México, un país donde la marcha es su fuerte", opina a EL PAÍS Juan Luis Barrios, el atleta mexicano multimedallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. "La IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo) tiene que ver qué está sucediendo", agrega.

Lupita González ha demostrado su talento desde el 2015 cuando ganó el oro en los Juegos Panamericanos. Su gran prueba de supervivencia sobre el asfalto fue un tanto opacada por su desmayo al momento de cruzar la meta. Su momento cumbre fue en Roma, un año después. Se coló entre las mejores del mundo, terminó segunda, impuso un récord para cualquier deportista americana: finalizar la prueba en una hora, 26 minutos y 17 segundos. La IAAF castigó a la campeona del mundo por dopaje, así González se convirtió en la líder de la marcha.

Los Juegos Olímpicos de Río, en 2016, la glorificaron al convertirse en la primera mexicana en ganar una presea en su especialidad. Por dos décimas no fue de oro su felicidad, sino de plata. Su logro la catapultó como la líder del atletismo mexicano, huérfano desde que Ana Guevara –la gran velocista de Sonora– se retiró en 2008. En 2017, la estudiante de Administración de empresas se colgó la plata en el Mundial de Atletismo en Londres. Su buen rendimiento la llevó a dominar el campeonato global de marcha atlética en China, para erigirse como bicampeona.

"El motivo, desde mi punto de vista, es que no hay desarrollo deportivo en el área centroamericana. Se ha visto mermado por la economía y la política. Esto no ocurre en un campeonato europeo o asiático. Como deportista te afecta en el performance (desempeño), no te queda de otra que hacer un chequeo o una competencia interna", comenta Barrios, especialista en carreras de larga distancia. Los Juegos Centroamericanos, copados por Cuba y México, comienzan el 19 de julio, sin Lupita González.