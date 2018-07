Rakitic: “Me ha ayudado mucho descubrir que era celíaco”

Su madre, bosnia; su padre, croata. Él, Ivan Rakitic (Möhlin, 30 años) es suizo. Juega para Croacia. Pudo hacerlo para Suiza; de hecho lo hizo hasta la sub-21, pero algo no funcionaba bien. “Fue una decisión que tomé con el corazón”, cuenta el volante del Barcelona. En cualquier caso, no olvida al país helvético. “Es mi casa”. Salta sin problemas del castellano al inglés, del croata al alemán, siempre de buen humor. “Estoy en un Mundial, disfruto de todo”.

Pregunta. ¿Qué tiene de croata, qué tiene de suizo y qué tiene de español?

Respuesta. De croata tengo esa ambición, esa hambre. El croata es muy competitivo, siempre se entrega el 100 %. Además, me caliento en cualquier juego, hasta en casa con mi mujer y mis niñas. Soy muy puntual, organizado, analizo las cosas con mucha seriedad, eso es muy suizo. Y de español, sobre todo, la alegría. Las ganas de estar alrededor de la gente que más quiero.

P. Y el acento andaluz.

R. El acento es por mi mujer [se casó con una sevillana, Raquel, con la que tiene dos hijas].

P. ¿Se acuerda cuando jugó con la camiseta de Suiza ante Croacia en el sub 17?

R. Como si fuera ayer. Fue el partido que menos he disfrutado en mi vida. Ese día me di cuenta de que algo no estaba bien. Tampoco me hubiese gustado jugar contra Suiza. Es mi casa. Soy un gran aficionado de la selección suiza, me dejó muy triste su eliminación. Ahora espero que toda la gente en Suiza esté conmigo y con Croacia.

P. ¿Dónde estaba en la semifinal entre Francia y Croacia en el Mundial 98?

R. En mi casa, con mis padres, todos juntos viendo el partido. El primer recuerdo, por supuesto, es de orgullo. Estábamos viendo un partido de semifinales de un mundial y estaba jugando Croacia. Después, pasé de la mayor alegría a una tristeza y decepción impresionante por la derrota. Pero, al final, eso se olvidó muy pronto por como compitió Croacia en ese partido y en todo el mundial. Esa generación de jugadores son mucho más que ídolos. Y no solamente para nosotros, los futbolistas, sino también para toda la gente en Croacia.

P. ¿Tiene alguna explicación de porqué hay buenos volantes en Croacia?

R. No sé si hay una explicación demasiado racional. Creo que es por la manera de ver y vivir el fútbol. Cuando yo empecé, hoy ya no pasa tanto, había muchos jugadores que habían nacido fuera de Croacia. En Alemania, en Suiza, hasta en Australia… Todos aprendimos el fútbol de una manera diferente. Y, para nosotros, no fue tan fácil como lo fue para los españoles o los alemanes, que desde pequeños están haciendo siempre el mismo juego.

Cuando ví a Iniesta en el banquillo, sentí que no entendía nada de fútbol

P. ¿Entiende que se vuelva a discutir a los equipos que cuidan el balón?

R. Rusia eliminó a la mejor selección del Mundial, hay que ser sinceros. Después en el fútbol pueden pasar muchas cosas y no siempre gana el mejor. A mí la manera de jugar de España me impone mucho. La tranquilidad con la que buscan el gol… Podemos decir que le faltaron varias cosas, pero nunca es fácil atacar a un equipo que se encierra bien.

P. ¿Qué pensó cuando vio a Iniesta en el banquillo?

R. En ese momento, sentí que no entendía nada de fútbol. Pensaba que yo estaba practicando otro deporte. Ver al mejor jugador, quizás de la historia en su posición, en el banquillo me dolió muchísimo.

P. ¿Para Croacia fue un alivio?

R. No, porque una gran parte de mi corazón está en España. Estaba triste por ellos, tengo muchos amigos y familia española. Y no es que los cuartos serán más fáciles. Será, muy diferente.

P. ¿Qué espera de Rusia, un duelo similar al que jugaron ante España?

R. Nuestra manera de jugar no es la misma que la de España. Ojalá pudiera ser. Esperamos una Rusia muy competitiva, muy fuerte, que recorrerá muchos metros. Más allá, de que también los va a ayudar mucho el hecho de que juegan en su casa, con su gente. Nosotros intentáremos dominar, atacar bien y estar muy juntos.

P. ¿Modric le hace la vida más fácil?

Se nota cuando Modric no está en el campo, el Madrid es un equipo diferente sin Luka

R. Se disfruta mucho. Es un orgullo para todos los croatas tener a un jugador como Luka. Y no solo por lo que hace en el campo, también es un líder.

P. Modric hace mejores a sus compañeros, ¿Hay jugadores de España que no pudieron rendir como en el Madrid?

R. Puede ser, pero a mí no me mola verlo en el Madrid. Es un jugador que tiene un talento muy distinto, mejora a cualquiera que tenga a su alrededor. Se nota cuando él no está en el campo, el Madrid es un equipo diferente sin Luka.

P. ¿Cómo vio el Mundial de Messi?

R. Quiero a Leo en mi equipo, siempre. Es, con diferencia, el mejor del mundo. Pero no es lo mismo jugar en una selección que en el club, nos pasa a todos. Además, para cualquier selección enfrentar a Argentina y a Leo es una motivación especial. Preparamos ese partido de manera muy especifica para que él no estuviera cómodo.

P. Les salió bien.

R. Le cerramos las líneas de pase y apretamos muy bien a la defensa. Entonces, si no le llegan los balones en condiciones, se les complica mucho.

P. ¿Qué le ha sorprendido del Mundial?

R. No mucho. Antes del Mundial, pensaba que podía haber muchas sorpresas. Sabía que iba a ser la Copa más difícil de los últimos tiempos. Las selecciones, más pequeñas, también hemos mejorado y avanzado. Después es lo de siempre, para los equipos que se juntan y defienden es más fácil que para los que tienen que dominar el juego. Al final, alguno tiene que caer.

P. Entonces, ¿qué selección le ha gustado?

R. Ante todo, me gusta mi selección. Hay equipos muy interesantes. Lo que están haciendo Brasil y Bélgica es muy fuerte, con una seguridad que impresiona. Pero también hay equipos muy competitivos. Mira el partido que tuvimos ante Dinamarca.

P. ¿Sufrió mucho?

R. Es normal, aquí ya dejan todos hasta el último esfuerzo.

P. ¿Se había preparado especialmente para este Mundial?

R. En especial, no. Sí, me preparé para la temporada. No he querido estar bien solo este último mes, sino todo el año. Fue muy importante para mí el cambio en el Barça, empezar con el nuevo mister y entender sus ideas. Y la diferencia grande que significó la marcha de Ney. He cambiado varias cosas y me encontré muy cómodo y muy bien durante toda la temporada.

P. ¿Qué cambió?

R. Tuve un poco de suerte. En un análisis me salió que era celíaco, que no podía comer con gluten. Me pasaba muchas veces que después de los partidos me sentía bastante mal, inflado. Y no me recuperaba tan bien. Cambié completamente toda mi alimentación. En casa solo agua, nada de Coca-cola. También he empezado a trabajar con gente y entre todo eso me ha ayudado muchísimo.

P. ¿A Novak Djokovic también le describieron que era celíaco de mayor?

R. Él lo tiene un poco peor, porque tiene intolerancia a ciertos alimentos. Pero es algo parecido, porque desde que cambié me recupero mucho mejor, más fácil. El intestino no me da ningún problema. De entrada me parecía que no era tan importante, pero cuando lo probé me di cuenta de que había acertado.

P. ¿Croacia puede ganar el Mundial?

R. Lo más importante es Rusia, soñar está bien, pero hay que pensar en el próximo partido.

P. ¿Muy de Simeone esa reflexión?

R. Tenemos que verlo así. Lo tenemos que afrontar con responsabilidad, pero también con alegría. Es un mes y medio sin mis hijas. Esto es, ante todo, para disfrutar y para estar contento. Después, ya veremos…