La recuperación de Cavani se alarga y obliga a Tabárez a pensar en un relevo

La salud de Edinson Cavani preocupa a Uruguay. Tras retirarse el pasado sábado con una molestia en el gemelo izquierdo del partido ante Portugal, donde metió los dos goles de la victoria (2-1), el delantero del PSG no ha vuelto a entrenarse con el resto del equipo. La lesión de una de sus grandes figuras ha generado incertidumbre en el equipo charrúa, que ya piensa en los posibles relevos.

A medida que pasaron los días, la idea de que el jugador del PSG no jugaría comenzó a crecer. El uruguayo ha acompañado al conjunto charrúa en los entrenamientos físicos en el gimnasio, pero no ha vuelto a pisar el campo de juego junto al equipo. El 21 de Uruguay fue incluso fotografiado este lunes en el Nizhny Novgorod bajando unas escaleras con mucha dificultad y haciendo fuerza con los brazos para no exigir su pierna izquierda. A dos días del cruce contra Francia por los cuartos de final, la preocupación aumenta y Cavani sigue estando en duda para el partido del próximo viernes contra Francia.

Actualización de la información médica sobre el futbolista Edinson Cavani. pic.twitter.com/h8hunNSsDB — Selección Uruguaya (@Uruguay) 3 de julio de 2018

"Se realizó un estudio al jugador Edinson Cavani, constatándose una lesión edematosa en el músculo gemelo interno de su pierna izquierda, sin rotura de fibras musculares. El jugador continúa dolorido. Realizará trabajo diferenciado y rehabilitación fisiátrica", dice el comunicado difundido por la Asociación Uruguaya del Fútbol este lunes. La misma institución publicó en su cuenta de Twitter este martes un parte médico actualizado donde informan de que el delantero tiene un edema en la parte interna del músculo gastrocnemio.

El mayor problema de Cavani es el tiempo, ya que este tipo de lesiones requieren un período de recuperación mayor al que permite el ritmo de una competencia como el Mundial. "Las ganas, la actitud, la entrega, el esfuerzo Edi lo va a hacer para poder estar, pero tampoco creo que dependa mucho de él", dijo Luis Suárez, compañero de equipo, este martes en conferencia de prensa. "Sé que es complicado porque no es nada fácil tener una lesión. Son pocos días y eso puede ser un poco difícil a la hora de la recuperación", concluyó.

Cristhian Stuani o Maxi Gómez, los posibles reemplazos

En caso de no contar con Cavani, el equipo de Tabárez ya piensa en un plan b. Cristhian Stuani, delantero del Girona, suena como una de las posibilidades con más peso ya que fue el que se ha entrenado esta semana como posible titular. El otro que pelea por ser parte de los once es Maxi Gómez. El delantero del Celta de Vigo la tiene más difícil ya que su juego es más parecido al de Suárez y le sería más difícil enganchar con el jugador del Barcelona.

Las otras dos cartas con las que cuenta el entrenador uruguayo son Giorgian de Arrascaeta, del Cruzeiro de Brasil, y Jonathan Urretaviscaya, del Monterrey de México. Pero de optar por alguno de estos jugadores, Tabárez tendría que cambiar el sistema y jugar con un 4-2-3-1 con Suárez de punta.