Onokpo: “El fútbol debe unir, es bueno para todo el mundo que Felipe VI esté en el palco del Rusia-España”

Victor Onopko (48 años) nació en Ucrania cuando esta formaba parte de la URSS. Se considera ruso y posee dicha nacionalidad. Fue 109 veces internacional, exjugador del CSKA de Moscú y ahora segundo entrenador, sus raíces y su familia están en Oviedo, donde ofreció un gran rendimiento. Era un central espigado con una buena salida de balón, que dejó huella en la Liga. “Quiero que gane Rusia, claro”.

Pregunta. Está en Austria de concertación con el CSKA de Moscú. ¡No está viviendo el Mundial en su país!

Respuesta. No, pero lo controlo todo desde aquí (risas). Vemos casi todos los partidos. La organización, para Rusia y para mí es más importante incluso que el fútbol. Es importante que todo el mundo vea que somos un país cariñoso, que no somos agresivos, que la gente conozca nuestra cultura, nuestra cocina, nuestra naturaleza... Estoy orgulloso de mi país, de la organización, de los estadios nuevos…

P. Cuando jugaban como la URSS, ¿era más complicado amasar el sentido de nación para competir juntos?

R. Yo nunca tuve problemas, tenía amigos ucranianos, georgianos, bielorrusos... Ahora, el entrenador de porteros de Rusia es lituano y un ayudante de Cherchesov es de Bielorrusia. El fútbol y el deporte deben unir. Cuando hay Mundial o Juegos Olímpicos no hay guerras. Que Felipe VI esté en el palco en Moscú es bueno para todo el mundo como no lo ha sido que Merkel o Macron no estuvieran.

P. “Es el partido de nuestras vidas”, es lo que repiten los jugadores rusos. ¿Cómo es un ruso en ese estado de excitación?

R. No sé, para todos los deportistas del país que sean o del deporte que practiquen es lo mismo, lo dan todo. Esta es una generación diferente de la de hace 10 ó 15 años, no están metidos en política y eso es bueno. Lo que sí sé es que no juegan por dinero, juegan por la bandera, por la gente, por su país...

P. ¿Qué partido intuye?

R. España es la favorita, pero Rusia tiene la posibilidad de ganar. España encajó cinco goles en los tres partidos de la primera fase. Va a depender de quién marque primero. Si somos nosotros, crearemos peligro porque somos rápidos al contragolpe. España ataca con diez jugadores y deja muchos espacios abiertos. Portugal, Irán y Marruecos demostraron que se les puede hacer daño. Su problema es que les falta equilibrio entre la defensa y el ataque.

P. La conexión entre Cheryshev y el tanque Dzyuba la ha trabajado mucho Cherchesov.

R. Dzuyba tiene mucha altura y juega bien de espaldas. También hace cosas buenas con los pies. Cheryshev es muy rápido para ir a por las dejadas que le hace para las segundas jugadas. A Dimitri le conozco desde pequeño porque ellos vivían en Gijón y yo en Oviedo y las familias salíamos a cenar juntas pese a la rivalidad. Había tenido mala suerte con las lesiones, pero en este Mundial está demostrando que tiene cualidades.

P. Cheryshev es el único ruso que milita en un club extranjero. ¿Eso ha sido bueno o malo para formar una selección competitiva?

R. Para mí es malo. Golovin, nuestro mejor jugador, puede salir este verano, y es bueno para que él pueda crecer. Hay ofertas del Mónaco, de la Juventus, del Chelsea y el Barcelona también se ha interesado. Los clubes europeos no suelen llamar para preguntar por los jugadores rusos porque tienen que ofrecer mucho dinero al estar bien pagados en Rusia. Solo los grandes de cada país pueden hacerlo, y tiene que ser para jugadores del nivel de Golovin, que sean mejores que los españoles los ingleses o los italianos.

P. ¿Tan bueno es?

R. Es muy bueno. No solo roba balones, tiene talento, un gran golpeo para el centro y para el disparo. No pierde balones, es como Iniesta hace 10 años.

P. De Dzagoev´, cuando era un veinteañero, también se decía que podía ir para una gran Liga.

R. Sí, tiene nivel, pero no para un club de los grandes, grandes. No sé si jugará contra España. Ha tenido problemas musculares y Rusia imprime un ritmo muy alto para un jugador que lleva dos semanas parado.