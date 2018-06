Colecta en Kosovo para pagar las multas de la FIFA a Shaqiri y Xhaka

La FIFA abrió el sábado una investigación por las celebraciones políticas de Shaqiri y Xhaka, internacionales con Suiza. El primero nació en Kosovo de padres albaneses; el segundo, en Suiza de padres albanokosovares. Shaqiri y la familia de Xhaka huyeron a Suiza para escapar de la guerra en la ex-Yugoslavia y de las persecuciones serbias contra las etnias albanesas. En la remontada por 2-1 contra Serbia, festejaron los goles haciendo el gesto del águila, símbolo de la bandera de Albania. Kosovo, exprovincia serbia de mayoría albanesa, consiguió la independencia en 2008, pero Serbia nunca se la ha reconocido.

Finalmente, la investigación se ha cerrado con una multa a ambos por "conducta antideportiva contraria a los principios del juego limpio". Los futbolistas se arriesgaban a una suspensión de dos partidos. Jugarán, por lo tanto, contra Costa Rica en el último partido de la fase de grupos, decisivo para pasar a octavos. La multa es de 10.000 francos suizos cada uno (unos 16.300 euros). En Kosovo ya han organizado una colecta para pagársela. A ellos y al capitán Stefan Lichsteiner (4.300 euros) que los defendió después del partido.

La página web www.gofundme.com/xhaka-shaqiri-and-lichtsteiner ya llevaba recaudados 15.919 dólares (13.600 euros) esta mañana. Además, el ministro kosovar de Comercio e Industria, Bajram Hasani, ha anunciado que donará 1.500 euros (su salario mensual) a los dos jugadores para el pago de la multa. "Han sido castigados únicamente porque no han olvidado sus raíces, no han olvidado de dónde vienen", destacó el ministro, citado por la prensa local. "El dinero no puede pagar la alegría que Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri nos han aportado celebrando con el signo del águila sus tantos en el Suiza-Serbia", afirmó.