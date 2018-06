Coric trastabilla a Federer

Bienvenidos a la fiesta. O no.

No porque aunque en Halle estuviera todo a punto para la décima coronación de Roger Federer, el suizo se vio sorprendido (7-6, 3-6 y 6-2, en 2h 07m) en la final por el joven Borna Coric, quien a sus 21 años sigue ganando poso y buenas maneras para ir asentándose poco a poco como una de las futuras referencias del circuito. Ya sabe lo que es derrotar a Rafael Nadal (dos veces), a Andy Murray (otras dos) y ahora también al amo y señor de la hierba, que aterrizaba en esta final, su duodécima final en Halle, con una propulsión de 20 victorias consecutivas sobre césped desde el curso pasado hasta aquí.

Se acabó, pues, una secuencia que concluye a las puertas de Wimbledon, la gran cita que arranca el próximo 2 de julio en Londres. Venía lanzado Federer, campeón la semana pasada en Stuttgart y nueve veces en la alfombra de Halle, pero enfrente se encontró con un tenista emergente y muy sólido en esta final. Supo resistir y atacar Coric, y la propuesta le mereció el segundo premio de su carrera, tras el obtenido el año pasado en la arena de Marrakech. Resistió, se mantuvo en pie cuando el gigante amenazaba con darle la vuelta al partido y elevó con una sonrisa de oreja a oreja el trofeo.

Fue valiente el croata, porque supo mantener el tipo en los intantes más críticos del pulso. Primero cuando desbarató las dos bolas de set de Federer en el tie-break del primer parcial y luego, en la continuación, cuando no se dejó amedrentar por la reacción del suizo en el segundo. Jugó de frente, se defendió con uñas y dientes y contragolpeó con mucha fe; es decir, por la única vía posible para poder batir al de Basilea en su superficie predilecta. Después de un loable ejercicio de contención, rompió en el sexto juego del tercer set y se hizo con la victoria.

Federer, en un costado, lo encajó con la misma elegancia con la que golpea a la pelota: en pie, aplaudiéndole al joven y regalándole un puñado generoso de elogios. Merecidos, puesto que en Halle solo habían podido con él dos jugadores de pura raza como Lleyton Hewitt y Tommy Haas. Ya había sufrido Federer un susto esta semana, pero en el estreno ante Benoit Paire (dos match points) consiguió apagar los ánimos del francés. No así los de Coric, en el que algunos percibían no hace mucho una digna sucesión de Djokovic, sensación rebajada porque a pesar de los buenos indicios y de los triunfos contra los tótems no ha logrado objetivos mayores. Ahora se insertará otra vez entre los 20 mejores tenistas del mundo –el puesto 28, este año en abril, es su límite en el ranking– y volvió a subrayarse como un interesante proyecto a medio plazo. Pero, de momento, hasta ahí.

El traspié no supone mayor contratiempo para Federer, que defendía los 500 puntos del título de 2017 y que en el ejercicio pasado también cedió en Stuttgart, una de las dos citas previas a Wimbledon. Ahora bien, la derrota contra Coric tiene una consecuencia directa: Nadal recuperará este lunes el número uno, con una renta de 50 puntos (8770-8720) sobre el ganador de 20 grandes, en lo que supone el sexto relevo este año entre ambos. Es decir, el mallorquín llegará en lo más alto al All England Tennis Club, aunque Federer llegará a su jardín con un rodaje notable y el depósito a punto gracias a la semana intermedia de Halle a Londres.