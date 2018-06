342 días después, Andy Murray volvió

Han pasado más de 11 meses, casi un año completo, pero algunas cosas nunca cambian: ese índice amenazador, la mirada furtiva al resto, un elenco fabuloso de devoluciones y el inconfundible grito de guerra cada vez que falla una bola clara o se enfrenta a una situación espinosa: shiiit [mierda]! Tras un larguísimo periodo en la reserva, Andy Murray volvió a pisar oficialmente una pista. 342 días después, el escocés volvió sobre la alfombra tupida de Queen’s y no lo hizo con el resultado deseado (2-6, 7-6 y 7-5 frente a Nick Kyrgios), pero sí con el caluroso recibimiento de la grada británica.

Se ha hecho esperar Murray, intervenido de la cadera en enero y ausente de la competición desde el pasado 13 de julio, cuando cedió en Wimbledon contra San Querrey. Desde entonces, una dura estadía a la sombra, entre dudas y dilemas, con el paso por el quirófano incluido. Ahora, sin embargo, Murray empieza a divisar la luz y a sentirse tenista, que al fin y al cabo es lo único que pretende. “Tengo absolutamente cero expectativas. Solo quiero jugar otra vez”, había expresado antes del pulso con Kyrgios.

El australiano no le había batido nunca hasta ahora (5-1), pero la derrota no deslució el retorno del escocés, que dio el susto cuando al comenzar el tercer parcial se echó la mano a la espalda y repitió el gesto varias veces. Pero fue solo eso, un susto. Le queda un mundo a Murray, con el óxido lógico después de tanta inactividad, pero feliz de volver a empuñar la raqueta y competir, y con el aliciente del All England Tennis Club a la vuelta de la esquina.

En las 2h 38m que fijó el cronómetro no pudo con Kyrgios, siempre indescifrable, un proyecto de estrella que fluctúa demasiado y que ahora ya puede presumir de haber vencido a los cuatro gigantes del tenis moderno: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic (6-2 y 6-1 a John Millman en su primera aparición este año en Queen’s) y también Murray, hoy día el 156 del mundo. El primero de ellos, estos días en Halle (Alemania), enlazó este martes su 17ª victoria consecutiva sobre césped: 6-3 y 6-4 a Aljaz Bedene.

Por otra parte, Garbiñe Muguruza se estrenó en Birmingham con un triunfo contundente ante la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (6-1 y 6-2) y se medirá en la siguiente ronda a Barbora Strycova (3-6, 7-5 y 6-3 a Jennifer Brady). Este martes, además, se conoció la suspensión de seis años y una multa de 25.000 dólares para el argentino Nicolás Kicker por amañar partidos en la temporada 2015. Situado en el puesto 100 del ranking, el tenista sudamericano (25 años) fue arregló el resultado de un challenger en Padua (Italia), en junio de 2015, y otro de la misma categoría en Barranquilla (Colombia), en septiembre de ese mismo año. Si no reincide, el castigo se reducirá a tres años.