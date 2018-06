Lorenzo logra en Montmeló su primera ‘pole position’ con Ducati

No estaba en su mejor momento. Sabía que en Ducati se dudaba de él, de su capacidad para entenderse con la Desmosedici GP18, de su rendimiento. Pero a Jorge Lorenzo, aun con sus altibajos, nunca le ha fallado la autoestima. Nadie mejor que él para entender qué es capaz de hacer. Por eso pasó una jornada de tests en Montmeló, a finales de mayo, convencido de que podría solucionar los problemas que le alejaban de la victoria. “Nunca le ha faltado motivación”, decían en su entorno cuando, tras el gran premio de Francia, los directivos de Ducati se mostraban decididos a enseñarle la puerta de salida. “Un desmotivado no se casca 92 vueltas al circuito de Montmeló en un día”, añadían. 92 vueltas que, además, dieron sus frutos. El piloto español recibió las piezas que llevaba tiempo pidiendo, pudo modificar ligeramente la ergonomía de su moto y aquello le facilitó la vida en las frenadas. Ya sería capaz de mantener su ritmo, martilleante, durante toda una carrera, advertía. Y lo demostró unos días después en Mugello, donde logró su primer triunfo con la casa italiana. Este sábado, en Montmeló, escenario de su renacimiento semanas atrás, ha conseguido su primera pole position con la moto hecha en Borgo Panigale (Bolonia).

Y no solo fue Lorenzo el piloto más rápido a las tres de la tarde, con un par de vueltas fulgurantes. Letal la última, en 1m, 38’680s. Aquella con la que dejó a Márquez a 66 milésimas de segundo. Y con la que marca la pauta en un remodelado Circuit, con una curva más y más seguro. No solo fue veloz a una vuelta. Sino que, antes, ya había exhibido un ritmo majestuoso en el último entrenamiento libre. Con gomas blandas. Probándose ya para la carrera de este domingo, en el que quiere seguir ganando. Y demostrar que cuando pidió una segunda oportunidad a Ducati (que no le dieron), cuando les dijo que sabía que estaba muy cerca de la victoria, no mentía. Que lo de Mugello no fue anecdótico. Sino señal de que está, por fin, en su mejor forma. También a lomos de la fatigadora Desmosedici.

Tendrá que vérselas con el campeón, Márquez, que sufrió tanto como espectáculo ofreció en el trazado catalán. El circuito de Montmeló es para Márquez uno de esos amigos con quien te echas unas risas, pero nunca te acabas de fiar del todo. En el trazado catalán, el de Cervera se ha llevado la pole en el pasado, y también ha ganado, pero se ha caído mucho, también. Y ha cometido errores. Muchos en la curva 10, una exigente frenada, donde se cayó por la mañana. Las derrapadas exageradas que dibuja con su moto, la forma en la que se le cruza la rueda delantera, son la imagen perfecta de cómo la búsqueda de los límites en este escenario es más un problema que un divertimento para el de Honda.

Márquez había llegado a la QP2 desde la repesca previa, la QP1, esa primera sesión en clasificación en la que los pilotos con los peores tiempos de la parrilla se juegan dos puestos en el listado de quienes pelearán por la pole minutos después. Se llevó el mejor tiempo de aquella sesión cronometrada. Marcó un tiempo discreto: 1m, 39’217s, cuatro décimas más rápido que el del segundo en aquellos momentos, Nakagami.

Lo hizo apenas unos minutos después de jugarse el pellejo y dejarse parte del mono en el asfalto. En los últimos minutos de la cuarta sesión, Márquez se libró de una caída a la salida de la curva 14, la última del circuito de Montmeló. La moto se le tambaleó mientras terminaba de dibujar el giro y él bajó la rodilla al suelo. Y se mantuvo con todas sus fuerzas. Así se desplazó unos cuantos kilómetros. Y cuando se enderezó, su Honda le volvió a dar un susto. Rodilla al suelo, otra vez. Y lo logró. De una caída casi segura, pasó, en un tris, a estar peleando por la pole position. En tres vueltas ya firmaba una vuelta en 1m, 38’886s. Y mejoró el crono: 1m, 38’746s. Insuficiente esta vez para batir a un convencido Lorenzo.