En Portugal aseguran que Cristiano Ronaldo dejará el Madrid: “Es una decisión irreversible”

Cristiano, ayer en el Belem National Coach Museum de Lisboa, antes de que la selección portuguesa viajara a Rusia. FOTO: JOSE MANUEL RIBEIRO (AFP) | VÍDEO: ATLAS

Cristiano Ronaldo está concentrado con la selección portuguesa y mantiene silencio sobre su futuro; pero el diario portugués Record asegura en su portada de hoy que el delantero ha tomado la decisión de marcharse del Real Madrid este verano. Una decisión, según el mismo periódico, "irreversible" y motivada "por el incumplimiento de las promesas" que Florentino Pérez le habría hecho en los últimos tiempos. Según Record, el problema de Cristiano con el Real Madrid no es de dinero sino de "reconocimiento" e indica como posibles destinos Francia, Inglaterra e Italia.

No es la primera vez que un periódico portugués anuncia en su portada que CR se quiere marchar. El año pasado, justo antes de que empezara la Copa Confederaciones, el diario A Bola publicó que el delantero había tomado la decisión de marcharse del Madrid y de España porque se sentía maltratado. Cristiano no se marchó a ningún sitio y en ningún momento manifestó al club su intención de salir. Su representante, Jorge Mendes, se puso a rastrear el mercado, pero a las oficinas del Bernabéu no llegó ninguna oferta. Ni tampoco ha llegado estos días.

Después de la final de Kiev, Cristiano habló del Madrid en pasado. "Fue muy bonito estar en el Madrid", dijo. Sonó a despedida y cuando le preguntaron si era un adiós dijo que en los días siguiente daría una respuesta a los aficionados. Sus declaraciones desataron un terremoto. Al día siguiente, el portugués reculó en las celebraciones institucionales. Se despidió de la afición diciendo: "hasta la temporada que viene", mientras sus compañeros le cantaban: "Cristiano quédate".

“Muchas gracias, esto para mí es muy importante. Estoy muy a gusto con vuestra pasión, con estos futbolistas y técnicos que me dan motivos para ser mejor cada día. Lo que más me gusta es ganar, con estos jugadores es imposible no ganar Champions”, aseguró el portugués en la fiesta del Bernabéu.

Cristiano, que tiene 33 años, amplió su contrato hasta 2021 en otoño de 2017 con una subida de sueldo de 18 millones a 23. El portugués reclama otra para acercarse a Messi y Neymar que cobran 40 y 30 respectivamente.